日本15日發布第三季GDP 恐將明顯放緩

由於全球經濟衰退風險升高已對外部需求造成傷害，加上沉重通膨壓力與疲弱日圓拉抬進口物價，使得民眾更加緊縮荷包，分析師預期日本第三季經濟成長恐將明顯放緩，國內生產毛額（GDP）季增年率將為1.1％。

日本將在15日發布第三季GDP，路透對分析師的訪調預期季增年率將為1.1％，大幅低於第二季的3.5％。若與上季相比，第三季則將成長0.3％，也遜於第二季的0.9％增幅。

日本第三季經濟成長顯著減速，有部分也反映日圓兌美元暴貶到32年低點，推升日本物價與能源飆漲，進而加劇民眾生活成本的壓力。

日本首相岸田文雄目前正推動29兆日圓的追加預算，希望能提供日本家庭更多支撐，以減緩由成本帶動通膨上升的負面衝擊。

農林中金綜合研究所首席經濟學家南武志指出，儘管日本已經放寬疫情限制，不過它目前並未像西方國家一般出現需求攀升，此外餐旅業也依然停滯不前。

至於供應面的限制則對汽車產出造成重創，他認為就全球經濟的減緩來看，日本明年恐怕將陷經濟衰退。

根據路透的調查指出，受訪分析師預期日本第三季資本支出將增長2.1％，繼續扮演支撐該季經濟成長的主要動能。不過外部需求則可能讓GDP減少0.2個百分點，它在前一季為GDP增加0.1個百分點。

至於約占經濟產能逾半數的民間消費料在第三季也將放緩，從前一季的1.2％增幅縮減到0.2％增幅。

根據日本內政部發布的調查顯示日本經濟已經遭遇廣泛的壓力，其中第三季家庭支出預料將從第二季的5.1％增幅砍半到2.7％成長幅度。

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