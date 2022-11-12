美股漲勢放緩 那指收漲1.8% 台積ADR再飆

美國通膨率意外開低重新點燃聯準會（Fed）放緩升息步調的樂觀預期，並刺激美股周四上演噴出行情後，四大指數周五持續走揚，但漲勢放緩。

道瓊工業指數終場上漲32.49點，或0.10%，收在33,747.86點。標準普爾500指數上漲36.56點，或0.92%，收在3,992.93點。以科技股為主的那斯達克指數上漲209.18點，或1.88%，收在11,323.33點。費城半導體指數上漲82.393點，或3.08%，收在2,754.896點。

外界預期聯準會接下來放緩升息步調的可能性大增，美元指數連續兩個交易日狂跌，失守107，下探至106.416，創8月中以來低位，刺激科技股繼續上漲。龍頭科技股方面，特斯拉收漲近2.8%；網飛收漲5.5%；周四大反彈漲超12%的亞馬遜收漲4.3%；谷歌母公司Alphabet漲2.6%；蘋果收漲1.9%；微軟收漲1.7%；Facebook母公司Meta收漲1%，連漲三日。

台股ADR持續走高。台積電ADR再大漲4.22%；日月光ADR上漲3.97%；聯電ADR上漲2.38%；中華電信ADR上漲1.39%。

華爾街見聞統計，得益於周四大漲，本周主要美股四大指數均收紅，輕鬆抹平上周累計跌幅。上周跌逾5%的那指累漲8.1%，創3月18日以來最大周漲幅；上周跌近6%的那斯達克100累漲8.84%，創2020年11月6日以來最大周漲幅；上周跌超3%的標普累漲5.9%，創6月24日以來最大周漲幅；上周跌超1%的道瓊累漲4.15%，最近六周第五周累漲。

延伸閱讀

亞馬遜撙節 要砍不賺錢事業

樂見通膨降溫 Fed官員：升息速度可能放緩

美元指數兩天重貶逾3％

台幣爆炸式升值4.95角 再現2字頭非夢事？

臺企銀、南電等17檔萬四如意股 續攻