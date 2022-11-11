亞馬遜撙節 要砍不賺錢事業

外媒引述知情人士說法指出，亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）正展開撙節成本的檢討行動，擬削減旗下不賺錢的事業，其中每年虧損50億美元的聲控語音助理Alexa部門也被盯上。

據悉，亞馬遜成本檢討報告顯示高層已對Alexa部門進行評估，該事業目前員工超過1萬人，而且持續消耗投資資本。

另有文件指出，負責Alexa的裝置部門一年營運虧損逾50億美元。

聲控語音助理Alexa應用在亞馬遜多款裝置。知情人士透露，亞馬遜考慮是否應繼續注資擴增Alexa功能，畢竟這須耗費龐大資金，但許多顧客通常只用到Alexa少數幾個功能。

消息指出，亞馬遜已通知其他不賺錢部門的員工在公司內部另覓他職，因這些部門可能關閉或暫停運作。

一位亞馬遜發言人表示，公司領導團隊定期檢討投資前景與財務績效，在進行年度檢討評估時，勢必會將宏觀環境列入考量，並且納入優化成本的機會。

該發言人提到，亞馬遜對Alexa的未來相當樂觀，此仍為公司重要事業以及投資的領域，另也表示內部已決定部分領域的特定職位不再需要，協助員工找到新職。

這家科技大廠從2019年底到2021年底期間共增聘逾80萬人，大多是旗下數百座倉儲所需人力，此外還斥資100多億美元積極併購，買下多家公司。消息人士稱，亞馬遜將持續投資於醫療保健等具成長潛力的領域。

這些檢討計畫也反映賈西近期削減開銷、聚焦獲利的決心。亞馬遜今年虧損30億美元，反觀去年與前年各賺進330億、210億美元。該公司創辦人暨董事長貝佐斯上月警告經濟可能走下坡，應該「嚴陣以待」。

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