巴菲特大賣金融股 狠砍這檔持股63％

由股神巴菲特執掌的波克夏海瑟威周四（10日）表示，從年初迄今大舉拋售逾9,100萬股的美國合眾銀行（U.S. Bancorp）股票，持股數重砍63％。

根據路透社引述13-G申報文件顯示，到10月31日為止，波克夏持有約5,300萬股的美國合眾銀行股票，不僅大幅低於去年12月31日申報的1.447億股，持股比重也從9.8％銳減到3.6％。

該文件指出，波克夏自2006年起就開始投資這家銀行。美國合眾銀行成立於1895年，總部位於明尼阿波利斯，是美國第五大商業銀行。

然而波克夏在文件中並沒有針對減持美國合眾銀行股份給予任何解釋，也沒有說明是否將在11月拋售更多持股。

美國合眾銀行股價10日收漲3.77％到44.87 美元。總計年初以來，該股股價已經狂瀉兩成左右。至於波克夏A股10日也上漲5％到457,605美元。

巴隆周刊稍早報導指出，根據波克夏的申報文件，該公司第三季共出售價值50億美元的金融股。如果波克夏是在該季減持美國合眾銀行股份，它應該在這50億美元售股交易中占約30億美元。

波克夏的投資組合總額現今約為3,062億美元，其中有一大部分是銀行與其它金融服務公司股票。它在美國銀行與美國運通等兩大金融公司均有龐大持股，前者持有股票價值約為312億美元、後者則為230億美元。另外波克夏還持有紐約梅隆銀行等股份。

波克夏近年來也曾陸續拋售價值數十億美元的高盛集團、摩根大通與富國銀行等股票。蘋果是目前波克夏最大的普通股投資，截至9月30日為止，它共持有1,265億美元的蘋果股票。

波克夏預定將在11月14日發布更多持股訊息。這家多元控股集團除了專職股票投資，旗下還有包括保險、鐵路、能源與工業等數十家子公司。

延伸閱讀

該投資電動車產業嗎？巴菲特為何不投資特斯拉？

巴菲特狂砍抱13年股票 謝金河揭2大警訊