升息估放緩 美元指數創13年單日最大貶幅

美國10月消費者物價指數（CPI）降幅高於預期，顯示通膨終於開始有感降溫，也使聯準會（Fed）接下來放緩升息步調的可能性大增，美元應聲重貶，周四狂跌逾2％，創13年來單日最大貶幅紀錄。

追蹤美元對六大對手貨幣表現的美元指數周四紐約匯市收107.87，重貶2.2％，為13年來最大單日貶幅，其中對日圓狂跌3.7％，對英鎊也重摔3.2％。

由於賣壓持續湧現，美元指數周五續跌，最低下探107.17，創近3個月新低價，貶幅近1％，對日圓跌0.5％，來到140.33日圓，140大關岌岌可危，對歐元也貶0.5％，報1.0264美元。

美國10月CPI年增7.7％，為8個月來首度跌破8％，對利率極敏感的10年公債殖利率跳水至3.83％，單日大跌逾20個基點，創2009年3月以來最大跌點。

安聯環球投資（Allianz Global Investors）駐倫敦資深固定收益基金經理人李戴爾（Mike Riddell）表示，「美國通膨率意外下滑迫使投資人賣出美元，考量過去幾個月來美元與債券以及其他風險資產的連動關係，美元下跌也在意料之內。」

利率期貨盤顯示市場推估的美國基準利率高點已往下修，並跌破5％，Fed下個月例會預估升息幅度主流看法也從3碼改為2碼，升2碼的機率達71.5％。

SMBC日興證券首席美國經濟學家拉沃格納（Joseph LaVorgna）指出，「10月CPI與核心CPI雙雙下滑顯示美國通膨已觸頂翻跌，Fed下個月料將升2碼，2023年是否升息則待觀察，畢竟證諸歷史，通膨下滑的速度會與之前上揚的速度一樣快。」

荷商安智銀行（ING）分析師皮索爾（Francesco Pesole）發表研究報告表示，「美元周五續跌除了美國通膨率下滑的因素外，中國放寬部份防疫限制也是關鍵，因為避險買盤減少，不過就此斷定美元接下來持續走貶仍言之過早，一方面是因Fed貨幣政策尚未轉向，另一方面是風險資產仍面臨諸多逆風。」

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