得主要感謝鮑爾?拆解威力球20億彩金之謎

加州一個幸運兒贏走了威力球頭獎，媒體上可以看到一張上面寫著20億美金的超大型支票。美國威力球前一次出現超高獎金，是2016年1月的15億8,600萬美金。

不過，15億也好，20億也好，都不是得主真正領取的金額，可以說是彩券業者為了宣傳而提供、媒體為了吸引你點閱分享而報導的數字。實際上，得主一次領到的獎金，根本沒那麼誇張。

怎麼說呢？

這主要是因為，美國威力球得主有兩種選擇，一種，是一次把獎金領完，另一種，則是以年金方式分30年拿回。如果你決定一次領回，那麼你領到的是這筆獎金的現值，但是如果你要分30年拿回，那麼會根據當時利率，換算成未來每年應該付給你的金額，然後把每年的金額加總起來，就是現在美國樂透公司對外宣傳的總彩金金額。

以2016年那一次的威力頭彩來說，當時一次領回的獎金現值，其實是9億8,350萬。媒體上報導的15億8,600萬美金，是分30年領回的情況下，按照當時的利率所推算出來的金額。也就是說，只有當得主最後真的選擇分期領取，那麼獎金金額才是媒體報導的15億多。實際上呢？當年的三位得主，全都選擇一次領光。

這一次的威力球情況也一樣，只有當得主決定分期30年拿回，也就是從現在開始，一直領到2052年，總獎金才是20億美金，如果選擇一次性領回的話，大約是9億9千萬美金。

也就是說，什麼15億20億，都只是被刻意膨脹、讓更多人流口水的數字罷了。

這個情況就好像我們在推估自己未來的退休金一樣，假設你預估自己退休第1年的生活費需要100萬，在通貨膨脹率5%的情況下，隔年你會需要105萬，第3年你會需要110萬，然後每年乘上1.05，一直到30年後，接著你再把這30年每一年的金額都加起來，就是你的退休金需求——想也知道，是個天文數字。

不過，數學好一點的一定也發現，為什麼同樣是分30年付款，2016年的9億多，最後是15億8,600萬，而這一次的9億多，卻會變成20億呢？

答案，就要談到最近的通貨膨脹跟聯準會的利率了。因為剛剛講過，30年後的金額，是依據不同時間的利率換算出來的，利率越高，算出來的金額就越大。6年前，美國的利率還在低檔，但是現在聯準會升息之後利率變高了，所以算出來的金額會比較大。也就是說，這次威力球會變成20億，有一部分要感謝聯準會主席鮑爾。

我看到美國有人去推算，如果這次的得主分30年的話，第一年會領到2,800萬（當然這是稅前，在美國還要扣37%的最高稅率），然後每年再乘上1.05，到2052年你會領到1億1千萬美金。看起來很多，不過也要看實際上的通貨膨脹率。如果通膨一直維持8%、9%甚至更高，那麼你到時候的1億美金換算成現值，其實比你第一年領到的2,800萬還要少。

就是這樣，說穿了也沒什麼神奇的秘密。總之，不要被15億、20億給誤導了，這些都只是媒體上寫的、是主辦單位玩弄的數字遊戲而已，幾乎不會有人真的拿到這麼多錢。

作者簡介_ 沈雲驄

早安財經文化發行人、「小馬哥說財經podcast 」主持人

本文獲 「小馬哥說財經podcast 」 授權轉載。