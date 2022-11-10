通膨降溫 道瓊飆1,201點 台積ADR漲近9%

美國10月通膨數據明顯降溫，聯準會官員釋出鴿派言論，激勵美國股市10日大漲，道瓊工業指數揚升逾1,200點，創下熊市以來的最大單日漲幅。

道瓊工業指數收盤勁揚1,201.43點或3.70%，以33,715.37點作收；標普500指數上揚207.80點或5.54%，寫下2020年4月以來的最大單日漲幅，終場收在3,956.37點；那斯達克指數飆漲760.98點或7.35%，為2020年3月以來的最大單日漲幅，收11,114.15點；費城半導體指數大漲247.69點或10.21%，收2,672.50點。

數據方面，美國於周四公布10月份消費者物價指數（CPI）較去年同期上揚7.7%，為今年1月以來的最小增幅，而月增則為0.4%，雙雙低於預期；扣除波動劇烈的食品與能源項目的核心CPI則是月增0.3%與年增6.3%，同樣低於分析師預期，顯示通膨已開始降溫，聯準會（Fed）放緩升息的機率攀升。

CPI數據公布後，美債殖利率應聲下滑，10年期國債殖利率跳水約30個基點至 3.81%，2年債殖利率則下滑至4.32%。

通膨降溫使聯準會官員陸續釋出鴿派訊號，費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）指出，有鑑於聯準會已經累積了一系列的緊縮政策，他認為目前正在靠近足夠限制性的水平，預期未來幾個月聯準會將放緩升息步伐。

達拉斯聯準銀行總裁蘿根（Lorie Logan）則表示，CPI增幅低於預期是令人欣慰的消息，為了更好地評估金融和經濟狀況的轉變，聯準會可能很快就會適當地放慢升息速度，但她仍警告，不應將放緩升息步伐與採取寬鬆政策混為一談。

由於美債殖利率下降，科技股10日受到提振，亞馬遜終場大漲10.49美元，漲幅12.18%，收在96.63美元；Meta飆升10.40美元，漲幅10.25%，以111.87美元作收；蘋果勁揚12.00美元，或8.90%，收146.87美元；微軟上漲18.47美元，或8.23%，收242.98美元；Google揚升6.77美元，漲幅7.75%，收94.17美元。

台股ADR方面，台積電ADR飆升5.84美元，漲幅8.98%，收70.84美元；日月光ADR大漲0.53美元，或9.62%，收6.04美元；聯電ADR勁揚0.74美元，或11.54%，收7.15美元。

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