美2024總統大選 拜登將再次對決川普？

美國期中選舉結果料牽動2024總統大選。共和黨未如預期狂勝掀「紅色浪潮」，應可避免徹底跛腳的現任總統拜登，已透露有意尋求連任，明年初給答案。前總統川普15日可能宣布重披戰袍，但他背書的候選人多落敗，削弱再戰2024的氣勢。

民主黨周二期中選舉的表現意外地好，周三總統拜登在白宮記者會，面對是否爭取第二任期的詢問，本月過80歲大壽的他表達想連任的意願。

拜登告訴記者，他的家人希望他參選，他不急著做最後決定，強調這與宿敵川普的動向無關。2020年大選不敵拜登連任失利的川普，在期中選舉競選期間高調幫共和黨助選，暗示不排除再戰2024。

川普廣邀記者參加他8日晚間在佛州私人俱樂部「海湖莊園」舉行的派對，他在採訪通知中詳述自已幫共和黨輔選催票的功勞。川普想傳遞的訊息很明顯，他是共和黨領袖，共和黨這次選舉大勝要感謝他。

但開票結果出人意表，共和黨未如預期出現壓倒性紅潮，川普欽點背書的候選入竟紛紛落選。

拿備受矚目的賓州參議員選舉來說，川普力挺的名外科醫師奧茲（Mehmet Oz），輸給民主黨候選人費特曼（John Fetterman）。

在密西根州，川普背書的狄克森（Tudor Dixon）未贏得州長寶座；川普支持的卡拉莫（Kristina Karamo）也在州務卿選舉敗北。

共和黨候選人中佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）最受矚目，以近20個百分點領先差距連任成功。但此捷報川普恐不樂見，德桑提斯可能是川普爭取共和黨總統提名的最大對手。

拜登被問及川普爭取黨內提名面臨德桑提斯挑戰的看法時，他的回應是，看這兩人捉對廝殺還蠻有趣的。

川普8日稍早接受串流媒體服務NewsNation訪問曾說，共和黨贏了期中選舉歸功於他，要是輸了不關他的事。但他抱怨實情往往並非如此，「共和黨表現好，沒人覺得是他的功勞，如果選輸了，都怪到他頭上。」川普7日在俄亥俄州造勢場合曾預告，11月15日會有重大宣布，外界揣測應是要昭告投入2024大選。但川普會如何將失望的期中選舉結果，轉化成總統大選的動力令人好奇。