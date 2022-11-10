眾院共和黨居上風 參院取決關鍵三州

美國期中選舉持續開票結果顯示，共和黨應可以小幅差距拿下眾議院，但參議院選情膠著，最終取決於喬治亞州、內華達州與亞利桑那三州結果，且喬治亞州議席須進行二輪投票，這意味著參院控制權可能要到12月才能見分曉。

據路透統計顯示，共和黨在眾院目前掌握210席，高於民主黨192席。此次選舉改選眾院435個全數席次，取得218席便掌握多數。

在參院方面，共和黨預估控制48席、民主黨控制48席。參院共有100席，此次改選35個席位。若兩黨皆為半數50席，身為議長的副總統賀錦麗則成為關鍵一票。

民主黨期中選舉表現超乎預期，成功抵擋共和黨期待的「紅色浪潮湧現」。民主黨在賓州參議員選舉翻盤，該黨候選人費特曼（John Fetterman）擊敗前總統川普支持的共和黨候選人奧茲（Mehmet Oz），此關鍵戰役可能對於參院控制權之爭帶來決定性影響。

美國總統拜登周三表示，對於民主或美國而言，這可說是「美好的一天」。他指出：「我們的民主近年來備受考驗，但美國人民透過選票再度證明，民主就是我們的本質。」

參院最終由那一黨控制，取決於關鍵三州開票結果。喬治亞州民主黨參議員候選人華諾克（Raphael Warnock）與共和黨對手沃克（Herschel Walker）得票皆未過半，根據該州法律規定，兩人將於12月6日決選分出高下。

外媒預測，亞利桑那州可能由民主黨拿下，內華達州則是五五波。目前已開票70％的結果顯示，亞利桑那州參議員民主黨候選人凱利（Mark Kelly）得票率51.4％，暫時領先共和黨對手馬斯特斯（ Blake Masters）的46.4％。但該州仍有大量郵寄選票統計中。

至於內華達州已開票79％的結果顯示，該州參議員共和黨候選人拉克索爾特（Adam Laxalt）以49.6％支持度小幅領先民主黨對手馬斯托（Catherine Cortez Masto）的47.4％。

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