美分治政府時代來臨 立法僵局將成常態

儘管美國期中選舉結果尚未明朗化，不過共和黨可望以些微優勢取得眾議院控制權、至於參議院掌控權則可能必須等到12月喬治亞州參議員選舉結果才會揭曉。不過面臨國會重新洗牌，未來兩年對美國政治將有四大重要影響。

民主黨推動立法難度高

在民主黨控制參眾兩院頭兩年，總統拜登通過涵蓋環境、醫療照護與社福等多項重大政策。然而分治政府時代的來臨，被民主黨與自由派列為優先議題的墮胎保護權、教育與投票權等恐將胎死腹中。共和黨意圖推動的邊界安全與削減預算等法案也將在參院遭到民主黨的掣肘。換言之，未來兩年立法僵局將成為美國政治的常態。

共和黨將掌有調查權

眾院保守派已經矢言將對拜登兒子杭特（Hunter Biden）在中國大陸做生意一事舉行聽證會。另外拜登政府的移民政策、美國從阿富汗撤軍與新冠病毒源頭等也將成為共和黨調查重點。

政府再度陷入停擺危機

在民主黨控制國會參眾兩院的過去兩年期間，美國政府並未出現任何停擺與倒債危機，不過該情況即將畫下句點。預料將成為眾議院議長的麥卡錫（Kevin McCarthy）已經揚言將迫使民主黨同意大幅削減預算。如果兩黨無在政府支出的基本框架達成共識，明年底政府陷入癱瘓的風險將遽升。

拜登未來施政路更加崎嶇

由於民主黨在這次選舉並未如外界預期般慘敗，這使得拜登心情大好，指稱對民主黨而言「這是美好的一晚」。儘管如此，共和黨掌控國會任何一院都將對拜登未來兩年施政帶來政治挑戰，例如他將如何處理因預算僵局造成的政府癱瘓，或是撐過共和黨對他展開一連串的國會調查等。

雖然信心大增的拜登已透露有意尋求連任，並最快在明年初做出最終決定，但是他在未來數月如何因應這些挑戰，將決定他的競選連任有多少勝算。