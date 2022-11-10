全球第一家 亞馬遜市值蒸發1兆美元

聯準會（FED）激進升息加上第三季令人失望的財報，美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）扛不住了。首批加入兆元俱樂部的亞馬遜市值在9日跌落至8,790億美元，而其去年7月的市值為1.88兆美元，亞馬遜因此成為全球首家市值蒸發1兆美元的上市公司。此外，包括亞馬遜在內的美國前五大科技公司市值共蒸發4兆美元，大環境的多重利空因素顯然讓科技巨頭們都吃不消。

作為頭一批進到兆元俱樂部的美國上市公司，亞馬遜9日股價大跌4.3％，這讓亞馬遜市值從2021年7月1.88兆美元（近新台幣60兆元）的高點跌到8,790億美元（近新台幣28兆元）的低點，市值減少1兆美元（約新台幣31兆元），等於是蒸發掉Google母公司的市值，還超過台灣1年GDP。目前Google母公司Alphabet市值約1.13兆美元，而台灣去年GDP約為新台幣25兆元。

亞馬遜市值狂掉，跟全球鉅觀因素及財報衰退有關。綜合外媒報導，亞馬遜本月1日大跌5.52％，每股96.79元，市值跌至9,870億美元（約新台幣31兆元），創2020年4月6日來，首次跌出兆元俱樂部的紀錄；近來，亞馬遜已連5個交易日收黑，跌幅將近20％。此外，亞馬遜今年第三季財報遠遜於預期，雲端運算服務AWS業績讓人失望，第四季財測也不樂觀，預期第四季營收年增僅有2％至8％。

不過，包括亞馬遜在內的美國前五大科技公司情況都不容樂觀，五家公司蒸發的市值加起來近4兆美元（約新台幣127兆元）的天文數字；其中，微軟自去年11月至今，市值蒸發了8,890億美元（約新台幣28兆元），也是相當驚人。

隨著股價下跌，蒸發的不止是亞馬遜的市值，其創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的資產也從今年初1,925億美元（近新台幣61兆元）縮水至1,130億美元（近新台幣36兆元）。

（旺得富理財網 李澍）

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