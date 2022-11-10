特斯拉押寶中國市場 老謝1句話警告穆斯克

電動車市場競爭越來越激烈，加上中美角力戰，以上海為主要生產基地的特斯拉，成為被針對的目標，中國已限制該公司銷售，使營運面臨龐大挑戰。財信傳媒董事長謝金河表示，電動車是這些年領航世界的明星產業，最近卻成了資本市場最殺戮的行業，他提到，特斯拉執行長穆斯克這些年，曾是要風得風、要雨得雨的新世紀奇才，但在今年50歲盛壯之齡，正面對「轉大人」的巨大考驗。

謝金河以「電動車的殺戮時刻」為題在臉書發文指出，自從穆斯克併下推特之後，特斯拉股價已經重挫38.7%，這幾天穆斯克申報賣出1950萬股，至少套現39.5億美元，特斯拉股價繼續重挫13.71美元，收盤最低跌到177.12美元，市值剩下5,607.85億美元。回顧特斯拉股價最高來到1243.49美元，市值1.2487兆美元，但一年來股價重挫55%，繼臉書母公司Meta之後，特斯拉也成為腰斬一族。

謝金河進一步指出，這些年穆斯克成為全球超級巨星，也搖身變成美國首富，不過穆斯克喜歡即興演出，他說世界經濟蕭條是好事，因為賺錢太容易了，他也對中國房地產市場比手畫腳，甚至俄羅斯入侵烏克蘭，他也對他提供的星鏈計劃要求付費等，國際機構受不了這些行徑，把特斯拉從標普ESG指數踢出。

「穆斯克這次拿下推特，又繼續揮舞指揮棒，很多大企業受不了，紛紛發表拒絕在推特上刊登廣告。」謝金河提到，穆斯克入主推特後，推特股價上漲至53.7美元，市值191.38億美元，但特斯拉市值卻蒸發6,879億美元，這個得失不知如何衡量？

謝金河強調，穆斯克下一個挑戰是中國市場，今年比亞迪來勢洶洶，銷售的車輛總數已超過特斯拉，尤其現在美中角力越演越烈，上海仍然是特斯拉主要生產基地，成為被針對的目標，中國已限制特斯拉銷售，要求軍工人員不得購買，而且，中國會持續加大力道扶植本土的比亞迪、小鵬、理想、蔚來及相關的供應鏈，像寧德時代、贛鋒鋰業等，「穆斯克的中國發展策略，正面臨強力挑戰。」

（中時新聞網 邱怡萱）

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