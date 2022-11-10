美期中選舉｜參院陷拉鋸戰 2黨決戰3大州

參議院（民主黨:48 共和黨:49）———眾議院（民主黨:188 共和黨:207）

美國期中選舉中的國會選情呈現拉鋸戰，目前美媒預測，參議院選情還得看亞利桑那州、內華達州、喬治亞州3個席次，才能決定究竟是民主黨或是共和黨控制參院。眾議院選情也相當膠著，美媒預測目前共和黨比民主黨多拿下10至20個席次，不過雙方都未取得過半門檻。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），目前各家美媒預測民主黨與共和黨分別控制48、49席參議院席次，民主黨必須達50席、外加副總統賀錦麗（Kamala Harris）打破僵局的一票，才算穩住參院；共和黨必須取得51席才算奪回參院。

參院最終由誰控制就看亞利桑那州、內華達州、喬治亞州的開票結果，不過目前預測，喬治亞州兩黨候選人的票數皆未過半且相距太小，必須等到12月舉行決選才能知道誰勝出。此外，目前亞利桑那州民主黨候選人以4個百分點領先對手，共和黨候選人則在內華達州以2個百分點領先，不過亞利桑那州仍有超過50萬張選票待開出，其中多數為郵寄投票，地方官員甚至表示，多達15萬票可能要到14、15日才能完成計票，美媒預測，亞利桑那州可能由民主黨拿下，內華達州則是五五波。

目前美媒對眾議院選情的席次預測也有很大差距，CNN預測民主黨拿下188席、共和黨207席，雙方都未取得218席門檻，美國國家廣播公司新聞網（NBC News）則預測，共和黨最終將以222席對上民主黨213席取得眾院多數地位。

（持續更新）