穆斯克親中又屢出驚語 拜登不忍了說重話

特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）親中立場鮮明，又在此次期中選舉高喊投給共和黨，因此當美國總統拜登（Joe Biden）被問及穆斯克與外國的交流是否有國安危機等問題時，拜登表示，穆斯克與他國的關係值得檢視，但拜登也澄清並不是在暗示什麼，只是有必要去了解，相當耐人尋味。

CNBC報導，拜登在周三舉行的記者會上，被問到穆斯克與他國的交流是否對國安造成威脅，是否應該調查穆斯克與外國聯合收購推特，尤其買家還有沙烏地阿拉伯人。

對此，拜登坦言，無論穆斯克是否有做不恰當的事情，他與其他國家的合作或技術關係確實值得檢視，這並不是在暗示什麼，只是有必要去了解。

報導提到，穆斯克並不是拜登的粉絲，甚至高喊要投給共和黨，穆斯克多次公開抨擊拜登政府無視特斯拉與電動車產業，偏袒傳統車廠與其工會，投票前夕也說，「共享權力能解決權力氾濫的問題，因此我建議要投給共和黨，因為總統是民主黨人。」

不僅如此，穆斯克的親中立場也與拜登所追求的「抗中保美」態度有所差距，先前甚至建議台灣成為大陸的特別行政區，但規則可能比香港更為寬鬆，此事引起台灣政府強烈反彈，但獲得大陸駐美大使館的稱讚。

（中時新聞網 郭宜欣）

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