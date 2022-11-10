「紅潮」未現 拜登曝有意投入2024選戰

美國期中選舉的開票過程正如火如荼地進行中，共和黨大勝的「紅潮」並未如預期般湧現，美國總統拜登（Joe Biden）於9日表示，他認為這對於民主而言是個「好日子」，更透露他有意競選連任，可能會在明年初做出最終決定。

拜登自上任以來便數次警告美國的民主正遭受到威脅，主因來自於2021年1月6日發生的事件，時任美國總統川普的支持者在其號召下衝進美國國會大廈，擾亂拜登勝選的認證程序，拜登將此事定調為「對於民主的攻擊」，在期中選舉的前幾天他也再度強調此事。

外界原先預期本次的期中選舉將出現共和黨人大勝的「紅潮」，不過根據目前的開票結果，共和黨雖然在眾議院取得優勢，在參議院則是民主共和兩黨勢均力敵，拜登9日指出，「我認為，這對於民主而言是美好的一天」，他接著透露，無論本次選舉結果為何，他有意在2024年競選連任，不過並不急於做出決定。

在此之前，美國前總統川普（Donald Trump）7日晚間在共和黨參議員候選人的造勢晚會上宣布，他將在15日發表重要的聲明，外界預期，川普將會在當天正式表態參選2024總統大選。

對於期中選舉截至目前為止的開票結果，拜登表示，他能理解美國人的失望心情，他已準備好與共和黨人合作，也呼籲共和黨人做好準備與其共同努力。

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