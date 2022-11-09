幣安收購 FTX湧現擠兌潮 加密幣全面重挫

全球最大加密幣交易所幣安（Binance）證實收購第三大同業FTX的美國以外事業，但市場依舊擔心FTX償付能力，導致FTX在8日湧現擠兌潮，加密幣行情全面重挫，不僅比特幣跌至2年低點，FTX代幣FTT也暴跌76％。

比特幣在8日盤中一度跌至17,300.80美元，是2020年11月以來最低點。以太幣下跌22％至1,158.08美元。

牽涉FTX關係企業Alameda Research的非主流加密幣也損失慘重，其中FTX交易平台代幣FTT價格在8日暴跌76％。加密幣崩盤也波及相關類股，導致加密幣交易所Coinbase在8日收盤下跌11％，提供加密幣功能的線上交易平台羅賓漢（Robinhood）也下跌19％。

這波加密幣狂賣潮源自FTX執行長班克曼佛萊德（Sam Bankman-Fried）的一則推文。他在推文中宣布幣安將收購FTX美國以外事業，隨後幣安執行長趙長鵬也證實這項消息，但兩人皆表示交易尚未完成。

研究機構Kaiko分析師萊德（Conor Ryder）表示：「許多投資人想起幾個月前加密幣平台Celsius倒閉及加密幣對沖基金Three Arrows債務違約的危機，深怕歷史重演，使市場陷入恐懼。」

事實上，上周趙長鵬突然宣布拋售FTT已引起市場恐慌。他於推文中表示幣安持有的FTT及穩定幣BUSD價值合計約21億美元，但近日傳聞令幣安決定拋售手上所有FTT。

Coindesk上周引述消息報導，Alameda資產負債表絕大多數集中在FTT，就連貸款也是以FTT做為擔保品。Arca投資長多爾曼（Jeff Dorman）表示：「倘若FTT價格暴跌，Alameda將被追繳保證金並面臨各方壓力。倘若FTX是Alameda的債主，大家都會有麻煩。」

上述傳聞令市場擔心FTX償付能力不足，於是大批投資人湧入FTX平台擠兌，迫使FTX在8日暫停提領功能。萊德認為外界對於FTX及Alameda的儲備金，以及兩家公司之間金流都霧裡看花，因缺乏透明度才會引起市場恐慌。

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