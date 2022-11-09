Fed升息15碼還不夠 市場憂恐至6％才罷休

聯準會為了打擊通膨，自今年3月啟動升息循環至今已升息15碼，但通膨降溫速度依舊緩慢，令部分人士擔心聯準會要將基準利率升至6％才會罷休，不過多數交易商認為聯準會頂多升息到5％至5.25％範圍就會收手。

聯準會在11月初宣布升息3碼，使基準利率達到3.75％至4％範圍，是2008年以來最高利率。但美國上周公布10月非農就業人口增幅超乎預期，意味著通膨降溫不是那麼容易。

FHN Finanacial利率策略師佛傑爾（Jim Fogel）表示：「未來四到五個月內通膨很難有所改善。」他預期聯準會升息至6％才有辦法讓通膨降溫。

路博邁集團投資級固定收益部門主管巴達斯（Thanos Bardas）表示，基準利率升至6％將使美國10年期公債殖利率衝上4.6％，但他認為聯準會不至於將利率升至6％，因為美國通膨率在那之前就會大幅下降。

Voya投資管理公司投資長湯姆斯（Matt Toms）也認為，聯準會將基準利率升至5％後就會終結這波升息循環。

基礎建設資本顧問公司執行長哈特菲爾德（Jay Hatfield）預期，明年第一季美國通膨率可望大幅下滑，但現階段他還是不敢太過看好美股後市。他表示：「現在不應太過樂觀，因為未來任何時刻可能又有聯準會官員發表熊市看法。」

美國預定10日公布10月消費者物價指數（CPI），眼前華爾街預期排除糧食及能源價格的核心CPI在10月年增7.9％。假設實際數據超乎預期，市場恐怕更加擔心聯準會一路升息至6％，也就是說今年以來股、債雙跌的情形將持續到明年。

北方信託投資經理人歐森（Morten Olsen）表示：「情況會變得相當難看。」他認為聯準會約有20％的機率會將基準利率升至6.5％，若真如此代表未來一年半美國經濟每季都會陷入負成長。