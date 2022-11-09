美期中選舉 未見紅潮狂起

隨著美國期中選舉陸續開票，民主黨展現韌性，共和黨大勝的紅潮未如預期般湧現。共和黨仍可望拿下眾議院多數席次，參議院控制權則勝負難料。這意味著：美國國會由兩黨分治的機率攀升，分析師認為這有利於股市長期走勢。

美國期中選舉改選眾議院435個全部席位、參議院35個席位與36州州長。據美聯社預測顯示，共和黨在眾院目前掌握199席，高於民主黨173席，只要218席便能掌握眾院。

共和黨在參院丟失1席、目前席次來到47席；民主黨增加1席、控制48席。參院共有100席，若兩黨皆為半數50席，則身為議長的副總統將成為關鍵一票。

喬治亞州參議員選舉戰況激烈，兩黨勢均力敵。目前已開票98％的結果顯示，民主黨候選人華諾克（Raphael Warnock）與共和黨對手沃克（Herschel Walker）得票率分別為49.4％與48.5％。

依該州規定，若無候選人取得過半票數須再進行12月決選，因此民主黨能否保住參院控制權，可能要到屆時才能揭曉。

儘管選前民調大多預測共和黨在這次選舉將大有斬獲，原因在於經濟艱困與通膨升溫不利於民主黨選情。

但即便如此，共和黨在眾院勝算極高，可望從民主黨手中奪得多數優勢。專家表示，若國會由兩黨分治，代表美國政策短期內不會有太大變化，長期而言有助於拉抬股市。

資產管理公司Natixis Investment Managers投資組合策略師梅爾森（Garrett Melson）表示：「選舉結果可能形成某種政治僵局。分治政府將降低立法變化風險與政策不確定性，這對風險資產而言是利多因素。」

IG線上交易平台執行長基納漢（JJ Kinahan）指出，不論是共和黨掌握兩院或僅拿下眾院，這都有助減緩政府支出，後者是被視為助長通膨升溫的因素之一。