錯怪查爾斯？卡蜜拉變小三都他害的

隨著第5季「王冠」(The Crown)新影集上演,查爾斯,黛妃和卡蜜拉錯綜複雜的三角戀再度重回大眾視野。不過,專欄作家佩特蘿奈拉‧魏雅特(Petronella Wyatt)說,該怪的不是介入查爾斯婚姻的卡蜜拉,而是她那獵豔高手前夫安德魯‧ 帕克‧ 鮑爾斯(Andrew Parker-Bowles)。

魏雅特4日在《每日郵報》(Daily Mail)刊出的專文中指出,她初識卡蜜拉夫婦是在1980年代,當時她才15歲。而她已故的父親魏雅特勳爵(Lord Wyatt)時任賽馬賭金總計委員會(Horserace Totalisator board)會長,那天佩特蘿奈拉和父母坐在私人包廂內。後來酷愛賽馬的鮑爾斯,還有喜愛馬匹的卡蜜拉夫婦也到場,當時他倆已結婚超過10年,據說彼此的蜜月期已結束,不時會各過各的。

然而,卡蜜拉夫婦兩人都很受歡迎,任何有關他們的八卦都不會因為惡意而醜化。 只見鮑爾斯一出現,多數女性的目光都集中在他身上。佩特蘿奈拉說,鮑爾斯是位傑出的軍官,而在她父親嘴裡,他是「頂尖的獵豔高手」。他渾身上下充滿了異國野獸似的性魅力,散發著上流英國紳士罕見的活力,連安妮長公主也難逃他的魅力。

相對地,在大家眼裡,卡蜜拉是有趣、可靠的公認老好人。佩特蘿奈拉說,她並不漂亮,但具備鮮明的特質,很引人注目。她有一頭濃密的金髮,白色大理石般光滑的皮膚,除了睫毛膏外,只在唇上擦了粉紅色的口紅。她穿的衣服雖不時髦,但就像許多騎馬的女性般,身材穠纖合度。

事實上,22歲的查爾斯1970年認識卡蜜拉後,不善交際的他不久就愛上她。雖然她也喜歡他,並很享受他的陪伴,但芳心已別有所屬。多年來,她熱愛放蕩不羈的鮑爾斯。從1960年代末起,30年間,鮑爾斯一直是倫敦出了名的花花公子,也一直是閒談的對象。

當時所有的女性想嫁的,都是身材高大又英俊的鮑爾斯,而不是查爾斯。一位前任女友說,他就像毒品般,根本無法戒掉。同樣的,卡蜜拉也為不牢靠的他深深著迷。不過,鮑爾斯樂在花叢中,根本不想定下來。然而,當他得知,身為王儲的查爾斯竟然對身邊的女友卡蜜拉感興趣時,終於速速向卡蜜拉求婚。一位朋友透露,當時卡蜜拉受寵若驚,眼裡閃耀著愛的光芒,簡直興奮地得意忘形。至於查爾斯則落寞不已,但王室,尤其是伊莉莎白王太后(Queen Mother)堅持,他該娶個處女。

卡蜜拉1973 年 7 月嫁了鮑爾斯後,一心只想為深愛的老公照顧子女,並沒打算要和查爾斯再續前緣。

然而,抗拒不了女人的鮑爾斯卻在外面拈花惹草,卡蜜拉在鄉間時,他大半時間都待在倫敦,四處穿梭。卡蜜拉根本罩不住他,鮑爾斯的花心讓她自覺像個棄婦。

卡蜜拉雖然想繼續尋求查爾斯慰藉,但鮑爾斯是天主教徒,不可能離婚,加上當時查爾斯身為王儲,面臨龐大的結婚壓力,一切似乎都為時已晚。而查爾斯和黛安娜訂婚後,和卡蜜拉同意分手。事實上,令黛妃氣炸的「定情」手鐲,其實是查爾斯和卡蜜拉的分手紀念。

然而,鮑爾斯繼續在外面花,加上風聞老婆和查爾斯的緋聞,對她已提不起興趣,至於黛妃則為查爾斯的舊情耿耿於懷,到了1980年代末,查爾斯對婚姻心灰意冷,最後卡蜜拉終於同意見他,兩人舊情因此復燃。

文章來源:The REAL reason Camilla fell into Charles’s arms again? Her lothario husband! PETRONELLA WYATT – who had ringside seat for drama you WON’T see on The Crown – reveals how future King and Queen were drawn back together by Andrew Parker Bowles’s raffish ways

(中時新聞網 楊幼蘭)