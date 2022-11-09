六州投票結束 數位共和黨參議員輕鬆連任

根據初步計票結果，數位共和黨參議員輕鬆贏得連任，這可能為美國帶來一個政府分裂的時代，並削弱拜登總統在華盛頓的權力。

美國眾議院所有435席和參議院大約35席於周二改選，目前六個州的投票已經結束。

數據調查與顧問公司Edison Research預測南卡羅來納州現任共和黨參議員Tim Scott和印第安那州共和黨參議員Todd Young贏得連任。福斯新聞預測肯塔基州共和黨參議員Rand Paul贏得連任，佛蒙特州民主黨眾議員Peter Welch則將在參議院拿下一席。

選情普遍有利於共和黨拿下要掌控眾議院所需的5個席次，而在參議院控制權的爭奪上，則可能取決於競爭激烈的賓州、內華達州、喬治亞州和亞利桑那州的投票結果。

不過，最終的投票結果不太可能馬上出爐。根據「美國選舉計畫」（US Elections Project）最新統計，超過4600萬美國人在選舉日之前透過郵寄或親自到場投下選票，州選舉官員表示，清點所有選票需要時間。此外，喬治亞州可能得在12月6日進行第二輪投票，這表示在這之前可能都無法確定由哪一方贏得參議院的控制權。

（時報編譯柯婉琇綜合外電）

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