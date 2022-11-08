COP27角力 美提碳權新案

美國氣候特使凱利（John Kerry）預定9日在埃及氣候峰會上，提議推動「碳信用」（carbon-credit）計畫，富國政府和企業可透過收購碳權方式，資助開發中國家減少化石燃料使用，協助其能源轉型。

今年全球氣候峰會在埃及舉行，為了與中國大陸較勁，美國總統拜登預定11日親自率領15名官員與會。

凱利受訪時透露，他打算本周三在埃及召開的第27屆聯合國氣候變遷大會（COP27）上做此提案，但還在與其他國家代表，就「碳信用」計畫的規模與架構進行磋商。

熟悉內情的美國官員透露，按照計畫，開發中世界的國家和地區可關閉煤礦等化石燃料來源，或加速再生能源建設，藉此取得碳信用額度，再賣給富國企業，可籌措到數百億美元，作為發展乾淨能源的資金。

去年英國格拉斯哥舉行的GOP26峰會，已就爭議性頗大的氣候融資進行談判。開發中國家要求富國2030年之前，每年提供1.3兆美元融資，資助它們做能源轉型，適應氣候變遷衝擊。富國僅允諾每年捐助1,000億美元，但連這個承諾都未兌現。

目前市場上的碳信用交易，大多與風力、太陽能等再生能源設施興建計畫掛勾。推行再生能源發電或可讓開發中國家某處的火力發電廠除役，但無法阻止新的火力發電設施在該國別處上線。今年埃及主辦的GOP27不僅面臨減碳進程落後的壓力，俄烏戰爭造成的地緣政治緊張，以及能源市場風暴，恐增添今年峰會取得共識的難度。

克里姆林宮為反制西方對俄國的經濟制裁，切斷對歐洲的天然氣供應作為報復，致使全球資金爭取能源供應源集中。

為彌補俄國斷供天然氣的缺口，歐洲如今消耗更多煤炭，爭搶全球液化天然氣供應源。而天然氣價格狂漲，讓開發中國家更依賴容易取得的燃煤。