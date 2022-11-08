期中選舉登場 三大指數連3紅 幣圈陷動盪

美國期中選舉於8日登場，投資人預期共和黨將拿回眾議院的控制權，屆時國會僵局有望阻擋重大政策變化，美債殖利率下滑，美國股市8日開高後收紅。

道瓊工業指數勁揚333.83點，漲幅1.02%，以33,160.83點作收；那斯達克指數上漲51.68點或0.49%，收10,616.20點；標普500指數揚升21.31點或0.56%，收3,828.11點，三大指數皆連三紅；費城半導體指數則上漲52.8 點，或2.15%，收2,503.4 點。

美國期中選舉將改選眾議院全部的435席，以及參議院的35個席次，計票過程預計將會耗時數天。外界預期共和黨取得眾議院的多數席次，拿回主控權，至於參議院的主導權則競爭激烈。

分析師預估，若民主黨取得參眾兩院的控制權，將會推動對科技業的監管以及高額支出的法案，恐會對當前降通膨的努力造成反效果；若共和黨可以取得參眾其中一院的主導權，便能在國會形成僵局，使大規模支出的法案窒礙難行。

此外，加密貨幣市場於8日經歷動盪，加密貨幣平台FTX出現流動性危機，導致加密貨幣FTT大幅崩跌，同時波及整個幣圈，比特幣暴跌至兩年來的低位，在加密貨幣交易平台幣安（Binance）宣布已簽署無約束力意向書、有意收購對手FTX後，加密貨幣跌勢才有所收斂，不過幣圈的動盪引發Coinbase和Microstrategy等加密貨幣相關個股崩跌。

個股方面，主要科技股8日漲跌互見，蘋果收漲0.58美元，漲幅0.42%，收在139.50美元；微軟上揚1.00美元，漲幅0.44%，以228.870美元作收；Google揚升0.26美元，或0.29%，收88.91美元；Meta則下挫0.25美元，或0.26%，收96.47美元；亞馬遜挫跌0.55美元，或0.61%，收89.98美元。

台積電ADR勁揚2.26美元，漲幅3.60%，收65.02美元；日月光ADR上漲0.04美元，或0.72%，以5.60美元作收；聯電ADR揚升0.08美元，漲幅1.26%，收6.45美元。

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