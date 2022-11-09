期中選舉續開票 道瓊摔646點 幣圈陷恐慌

美國期中選舉持續開票，民主黨和共和兩黨競爭激烈，美債殖利率走高，加上加密貨幣拋售潮使市場承壓，美國股市9日開低走低，結束前幾個交易日的漲勢，其中，娛樂巨頭迪士尼因財報未達預期而暴跌，科技巨擘Meta則是在裁員消息傳出後逆勢走高。

道瓊工業指數重挫646.89點，跌幅1.95%，收32,513.94點；標普500指數下跌79.44點或2.08%，收3,748.67點；那斯達克指數挫跌263.02點，跌幅2.48%，收10,353.18點；費城半導體指數下跌78.57點或3.14%，收2,424.82點。

美國期中選舉的開票過程持續進行中，民主黨黨內人士原先預估會以20席之差失去眾議院的主導權，不過民主黨在本次選舉的表現優於預期，根據NBC新聞的眾議院選舉預測模型，共和黨最終預估會贏得219個席次，民主黨估將拿下216席，兩黨之間的席次差距較預期的接近。

截至本篇截稿時間，共和黨人在眾議院奪得207席，領先民主黨的187席，參議院席位則是兩黨各自握有48 席。

此外，加密貨幣圈動盪加劇，全球最大加密幣交易所幣安（Binance）甫於8日宣布收購同業FTX，然而一天後便證實，對FTX進行評估後決定退出收購，引發加密貨幣市場恐慌，比特幣持續下挫，跌破1.6萬美元。

個股方面，全球首富穆斯克（Elon Musk）完成收購推特後，於本月初賣出價值近40億美元特斯拉股票，特斯拉股價9日重挫13.71美元，跌幅7.17%，收報177.59美元。

主要科技股中僅有Meta逆勢上漲，Meta周三勁揚5.00美元，漲幅5.18%，收101.47美元；亞馬遜慘摔3.84美元，跌幅4.27%，收在86.14美元；蘋果跳水4.63美元，或3.32%，以134.87美元作收；微軟下跌4.36美元，或1.91%，收224.51美元；Google挫跌1.51美元，跌幅1.70%，收87.40美元。

台股ADR方面，台積電ADR下滑0.02美元，跌幅0.03%，收65.00美元；日月光ADR挫跌0.09美元，或1.61%，收5.51美；聯電ADR下挫0.04美元，跌幅0.62%，收6.41美元。

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