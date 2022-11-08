要低調 拜登政府要銀行巨頭維持對俄金流

雖然美國帶著許多盟國一起對俄實施許多制裁，但美國許多銀行仍然在與俄羅斯進行雙向金融服務，雖然國會中一些人提出了對俄羅斯採取更強有力的措施，但拜登政府在試圖阻止俄羅斯佔上風的同時，也要考慮避免一場全球經濟災難，因此仍低調請銀行確保與俄羅斯維持一定的往來。

據彭博社8 日報導，摩根大通集團（JP Morgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon），在長達7小時的國會聽證會上，來自加州的民主黨眾議員謝爾曼 (Brad Sherman) 向戴蒙施壓，要求他的銀行是否會切斷與包括能源巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司 (Gazprom PJSC) 在內的俄羅斯公司的關係。謝爾曼認為，像戴蒙這樣的銀行正在利用制裁漏洞繼續在俄羅斯開展業務，儘管俄羅斯入侵了烏克蘭。

對此，戴蒙表示：「我們正在遵循美國政府的指示，因為他們要求我們這樣做，」謝爾曼隨後也將目光投向了花旗集團總裁佛瑞塞（Jane Fraser）並且提出了類似的質詢。

這樣的交流展示了該國最大的銀行如何陷入拜登政府和國會之間的制裁拉扯之中。據知情人士透露，在幕後，美國財政部和國務院已敦促摩根大通和花旗集團等銀行業巨頭繼續與某些具有戰略意義的俄羅斯公司開展業務。

這樣靜悄悄的努力，是拜登政府試圖降低懲罰俄羅斯的制裁所造成不利影響的一部分。雖然國會中的一些人提出了對俄羅斯採取更強有力的措施，但政府正試圖在阻止俄羅斯佔上風的同時，避免一場全球經濟災難。

拜登政府一再表示，它希望銀行和企業保持資金流向俄羅斯經濟中未經批准的部門。但先前並未報導具體有哪些是「可以的。」

舉例來說，財政部和國務院官員呼籲銀行繼續為俄羅斯天然氣工業股份公司或化肥生產商 Uralkali PJSC（鉀肥）、PhosAgro PJSC（磷肥）等免於制裁的俄羅斯公司提供美元結算、支付轉賬和貿易融資等基本服務。

先前，摩根大通和花旗銀行都宣布將逐漸撤出俄羅斯市場，僅維持法尊以及當地最基本服務運營的規模並維持「有限度的運營」，但並未具體說明到底標準在哪邊。

儘管如此，銀行仍然保持謹慎，大多數涉及甚至未經批准的俄羅斯客戶的業務都要經過複雜而漫長的審查過程。這促使政府鼓勵銀行繼續為某些俄羅斯公司提供金融服務，作為避免全球大規模飢荒的努力的一部分。

美國國務院制裁協調辦公室主任奧布萊恩（Jim O’Brien）表示：「世界糧食安全嚴重依賴於這些授權交易的繼續。」

以俄羅斯和烏克蘭在全球糧食供應中的作用為例。它們共同出口了世界25%以上的小麥、地球上70%的葵花籽油和全球 14%的玉米。自入侵以來，食品價格攀升，克里姆林宮則指責西方制裁，不讓他們出口糧食。即便如此，幾家銀行仍然沒解釋為何美國大買特買俄羅斯石油。

（ 中時新聞網 張威翔）

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