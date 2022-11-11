蕭茲北京行 拿歐盟關係換中國利益？

德國總理蕭茲（Olaf Scholz ）11月初率團訪問北京，與大陸國家主席習近平會面，成為新冠疫情爆發以來首位訪問北京的G7領導人。此行在西方國家中引發爭議，但蕭茲在出發前夕的撰文中指出，德國並不希望與中國脫鉤，將繼續尋求合作。他也強調，此行不會忽視人權和公平貿易等議題，並將表達對台海議題的擔憂。

蕭茲刊在法蘭克福匯報上的這篇文章說，即使國際環境變化，中國仍是德國和歐洲的重要經貿夥伴，德方不希望與中國脫鉤，合作符合雙方利益。中德關係非處於互惠狀態，包括市場准入、法律確定性、智財權保護和國民待遇等方面，德國將繼續尋求建立對等關係。

中國市場太誘人

中德經貿關係外力難撼動

蕭茲本次訪問在北京只逗留了11個小時，外界除觀察他在人權及台灣議題上的表態之外，事實上更關注德國此行與北京亟欲達到的政商交易，尤其在中德經貿關係出現一些雜音的當下。

作為歐盟最大經濟體，德國對中國市場的重視程度，超越歐洲其他國家。此次隨蕭茲訪中的商界領袖來自多個行業，他們代表的企業每年在中國營收高達數百億歐元。相關專家指出，這些具有代表性的德國高管隨蕭茲訪中，證明任何想讓中德經貿關係疏遠的「離心力」都比不上中國經濟發展帶來的巨大吸引力。

綜合媒體報導，這次隨行的100多家公司申請，有12家獲批，德國《商報》公佈的名單包括來自12家德國知名企業的高級商業領袖代表團。這其中，2018年陪同德國前總理梅克爾訪問過中國的德國化工巨頭巴斯夫CEO Martin Bruedermueller也在隨行名單上。

訪中商業領袖份量十足

多家德企早已加碼投資中國

巴斯夫也是最近投資中國最大的德國企業之一。該公司最近宣佈，將在2030年前投資100億歐元，在廣東省湛江市建設新的「一體化基地」，這是巴斯夫有史以來最大的單筆投資。

多家德國企業在訪中前宣佈加碼投資中國。此次訪問團中，來自汽車企業的兩位CEO備受關注——大眾汽車首席執行官Oliver Blume和寶馬集團董事長Oliver Zipse。大眾集團最近宣佈，計畫投資約24億歐元，與中國智能晶片公司地平線成立合資企業。寶馬也透露，將再投資100億元人民幣擴大在中國的電池項目投入。

除上述德企高管外，西門子、瓦克化學集團、阿迪達斯（adidas）、嬰兒食品製造商喜寶、製藥公司拜耳以及加熱技術公司Geo Clima Design的負責人也在名單之中。

德國媒體分析，此次跟隨蕭茲訪中的德國商界領袖雖然人數不多，但份量十足，既包括來自汽車、化工、製造業等德國傳統優勢產業的代表，也包括德國拜恩泰科（BioNTech）等新興的生物科技公司，覆蓋中德經貿中的重點領域與潛力行業。

訪中被視為支持「習家軍」

經濟利益至上 蕭茲甘冒被歐洲盟友孤立風險

BBC中文網引述美國獨立智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）高級研究員司馬安洲（Andrew Small）分析，沒有人不同意蕭茲此行該與習近平溝通的想法，也希望兩人可以直接談到一些重要問題。但現在的情況是，關於這次訪中的「方式」似乎透露出弦外之音。若蕭茲是帶著一個精簡的代表團，專注於向習近平傳達重要信息，那麼德國沒有人會反對這次訪問。但德國輿論看到的是由少數德國大公司推動的訪問，其中一些公司總裁陪同他訪問了北京。

司馬安洲表示，「這些公司似乎正在不顧一切地加深德國經濟對中國的依賴，然後在形勢惡化時轉身要求得到救助。其他政黨，包括蕭茲聯合政府中的綠黨等，以及他自己黨內的其他成員，已經越來越公開地批評這種情況。」

柏林的德國墨卡托中國研究中心（MERICS）主任胡謐空（Mikko Huotari）則評論，蕭茲此次訪問的時機十分敏感。他分析，習近平剛剛在中共二十大上歷史性地第三次確定自己擔任中共中央總書記職務，在此情況下德國總理的到訪，將被北京視為對習近平政權的支持，這就是為什麼此行在德國聯合政府和一些歐洲盟友中引發爭議之原因：「蕭茲顯然願意付出這個代價，來提升自己和在中國大量投資的德國公司的利益。」

對於蕭茲獨排眾議向中國靠攏的行動，法國總統馬克宏更曾出言警告蕭茲恐有被孤立的風險。

蕭茲4日在與習近平和中國國務院總理李克強分開會談後，下午出席中德兩國總理的聯合記者會中稱，中國已批准在中國外國公民能接種德國BioNTech公司研發的新冠疫苗，這是首款進入中國內地龐大市場的國外新冠疫苗。當天BioNTech股價一度大漲5.6％。

《華爾街日報》指出，這意味著歐洲藥品管理局(European Medicines Agency)的監管機構將參與接種疫苗的過程。中國應對新冠疫情一直依賴於該國研發的國產疫苗，但其效力被認為低於其他次蛋白（mRNA）疫苗，難以對抗新冠變種病毒。

此外，蕭茲訪中期間，中國航空器材集團公司與Airbus在北京簽下了140架空巴飛機的批量採購協議，採購協議包括8架A350，132架A320系列客機、總價值約170億美元。

脫鉤是條無尾巷

蕭茲北京行映射出歐洲最現實的需求

近年來，中歐關係呈現出較為複雜的多面性。一方面，中歐互為彼此的重要貿易夥伴，另一方面，在逆全球化浪潮，以及美國對中政策之下，歐洲政壇上對中國政策持強硬或者「脫鉤」、「斷鏈」的聲音一直不絕於耳。

蕭茲今年10月11日出席柏林機械工程峰會時明確表態支援全球化，並強調「脫鉤將是完全錯誤的道路」，必須與「包括中國在內的許多國家開展貿易」。美國諮詢公司榮鼎集團9月發佈的一份報告也顯示，德國是在華歐洲企業投資最大來源國，2021年新增投資占比高達46％。

復旦大學歐洲問題研究中心主任丁純分析，逆全球化浪潮、烏克蘭危機、能源危機等，讓歐洲感受到自身的相對衰弱，再加上美國的誘導脅迫，一邊，歐洲的不安全感上升，另一邊，歐洲經濟又更加需要中國巨大的市場和相對完善的供應鏈。

北京外交學院國際關係研究所教授李海東表示，安全上依賴美國的歐洲，短期內實現戰略自主的難度很大。而此次蕭茲的訪問團多少說明了，以務實態度處理對中關係，是歐洲最現實的需求。

而在此次蕭茲訪中前，路透披露了來自德國政府官員的消息，即法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾向蕭茲建議一同訪問，但蕭茲拒絕了馬克宏。