歐盟抨擊美降通膨法案 不排除狀告WTO

美國的《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act）近來引發歐盟的強烈反彈，法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）7日指出，該法案將對歐洲企業構成重大威脅，尤其是法案中的補貼措施違反了世界貿易組織（World Trade Organization）的基本原則，歐盟將不排除向WTO提告。

今年8月，美國總統拜登（Joe Biden）簽署《降通膨法案》，聚焦綠能、醫療等領域，總規模高達3,690億美元，未來將提供長期的補貼和稅收抵免，用於刺激再生能源相關投資，以在美國建立起本土的供應鏈，包含美國製造的光電板等。

然而美國祭出的補貼引發了歐盟的抗議，歐洲再生能源產業憂心，由於美國降通膨法案僅提供稅收抵免給美國工廠製造的合格零件，恐會導致歐洲的潛在投資流失，而歐盟各國則認為，美國此舉違反了世界貿易組織的不歧視原則，且後續恐會引發全球補貼競賽。

根據英國《金融時報》（Financial Times）6日的報導，全球再生能源補貼競賽其實已經悄然展開，加拿大日前已經將再生能源投資納入抵免稅收的計畫中，以避免企業外移到美國。

歐盟指出，他們雖然樂於見到拜登政府對於氣候變遷做出承諾，但綠色轉型不應以犧牲他人為代價來實現，若美國企業能在全球市場上取得優勢，那應對氣候變遷的這場戰役最終將會成為「零和遊戲」。

為了避免全球補貼競賽越演越烈，歐盟希望美國修改該法案中的九項條款，以避免影響到光電板、風力渦輪機、綠氫等產品的製造和投資，此外，降通膨法案將會提供民眾購買電動車的補貼，歐盟要求美國給予歐盟企業以及美國其他貿易夥伴相同的待遇。

據外媒報導，降通膨法案由美國財政部負責實施，分析師認為，該法案是美國兩黨妥協後的結果，尤其在參議院進行表決時，是由美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）投下關鍵性的一票，該法案才得以通過，因此不大可能將法案交到國會進行調整，至於在不交付國會重寫的情況下，財政部可以做出多大的調正，目前仍未有相關訊息。