美封鎖急 陸晶片GG？驚爆3招超狠反擊

美全面封鎖 大陸晶片穩死？驚爆3招超狠反擊：關鍵是他

上個月初，美國以國安、外交政策為由，對大陸晶片業設下嚴格出口管制措施，直接掐斷大陸發展先進製程的道路，不過目前大陸並未針對此事進行強硬反擊，專家分析，大陸或許仍在了解制裁的影響，但打造自給自足的高科技能力一直是大陸國家主席習近平執政的重要方針，大陸很難就此妥協，有很多潛在的選項可以因應。

美國的制裁措施圍繞在先進晶片技術，包括超級電腦、人工智慧及軍事領域，禁止未取得許可證的美國公民、企業與組織協助或參與大陸研發及生產半導體，許多企業為了遵守規範，只能讓旗下美籍員工停止與大陸客戶接觸，甚至被迫縮減相關業務。

大陸晶片業遭制裁重擊，但目前仍未採取反擊動作，美媒Vox報導，研究機構榮鼎集團大陸與科技研究高級分析師Jordan Schneider表示，從近期曝光的消息可以發現，大陸官方與企業仍在評估衝擊，最後他們一定會發現出口管制措施將導致先進晶片發展受到嚴重打擊。

Jordan Schneider分析，大陸有許多選項去面對這件事，他們可以持續透過成熟製程的技術與設備盡可能推進技術，或者對美國企業發動制裁，甚至可以切斷稀土金屬的供應，直接破壞半導體供應鏈。

不僅如此，大陸還可以依靠「全球最大半導體消費市場」的地位，對發動制裁的半導體企業進行攻擊，Jordan Schneider認為關鍵人物是大陸國家主席習近平，他高喊半導體、高科技自給自足的目標，顯示這些領域是大陸未來發展的核心目標。

Jordan Schneider說，「不太可能看到大陸就此放棄，甚至轉向發展其他領域，為了貫徹龐大的發展架構與宗旨，他們肯定加倍研究突圍的辦法。」

（中時新聞網 郭宜欣）

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