共和黨若贏回眾院 將與拜登掀稅法大戰

共和黨計劃期中選舉奪回眾院控制權後，讓白宮與國會將再掀起稅法大戰，涉及國內減稅及全球最低15%企業稅率。因其準備逼拜登讓共和黨2017年通過的減稅法案永久執行，否則就被貼上對中產階級加稅總統的標籤。

專家指共和黨主導國會的稅法策略，跟白宮未來二年關係最終可能在稅率、扣除額和扣抵稅額上僵持至2024年總統大選。

外界預測共和黨很有機會奪回眾院主導權，阻擋白宮推動的法案。拿下參院機率則五五波，即使小贏也能把其新稅法放在拜登桌前，利用「協調程序」逼他談判。

拜登已表明會行使總統否決權阻擋他所反對的法案，因此共和黨對外釋出其未來個月的政治訊息來吸引選民。

有資深共和黨籍眾院議員表示要讓2017年已通過的「減稅與就業法案」永久執行。若拜登反對，就要解釋為何對中產階級加稅。

民主黨過去二年主導國會仍難以撼動該法。該法對個人與小企業減稅和提高一倍扣除額在2025年結束，到時候中產的聯邦稅金將增加。

外界認為共和黨策略能否奏效仍不清楚，因該法把個人最高稅率從39.6％降至37％，但2019年民調顯示僅二成民眾認為自己受惠。

共和黨籍眾議員史密斯（Adrian Smith）指永久執行該法是該黨「首要」任務，包括恢復部份執行期已滿的企業減稅措施。

並取消財長葉倫的全球最低企業稅率最少為15％建議，推翻新的國內企業課最低稅率15％，把部份對大型跨國企業課稅權力還給其經營所在地國家。

安永稅務主管畢曼（Ray Beeman）指共和黨拿下眾院或參眾兩院主導權，肯定比現在國會更能壓制有關稅務政策的大量風險和不明確因素。若民主黨保住參院就能阻止共和黨攻擊拜登。

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