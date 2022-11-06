金價不給力 多檔金礦股基金今年跌逾20％

今年來金價累跌一成，但金礦股基金表現更差。許多金礦股共同基金與ETF今年來累跌20％到30％之間。若在俄烏戰爭2月底爆發時刺激金價與金礦股走高時進場，累跌幅度更大。

規模101億美元的VanEck金礦業ETF（GDX）從4月高點計算迄今累跌40％。規模5.98億美元VanEck國際投資人黃金基金（INIVX）投資組合副理卡薩諾瓦（Imaru Casanova）說，今年來各利空讓人認為投資黃金避險是合理，但金價表現卻不斷令人失望。

專家認為聯準會（Fed）從6月開始連續四次升息3碼，對金價極不利。因為升息會推債券高殖利率，使資金會轉向同樣具避險功能的美國公債。黃金不產生任何殖利率而令吸引力大減。

第一鷹黃金基金（SGGDX）投資組合經理科特索斯（Thomas Kertsos）指目前美國的10年期公債名目殖利率4.2％，10年期抗通膨債券殖利率1.7％，加上市場預期Fed能抑制通膨而不讓經濟硬著陸，更吸引資金從黃金轉向債市。

國際金價以美元計算，美元自去年6月開始走強使金價相對變低。卡氏指Fed為抗通膨一再釋出極鷹派立場，在市場預期其積極升息下，使金價今年第二和第三季表現更弱。

Gabelli黃金基金（GOLDX）分析師曼奇尼（Chris Mancini）指金價走弱不利金礦商股價，加上通膨和供應鏈問題令礦商營運成本走高，卻又無法把成本轉嫁出去，讓金礦商股價跌幅較金價大。

VanEck估金礦業整體平均成本每盎約1,250美元，即使目前金價約1,640美元，礦商仍能獲利，但跟3月金價約2,000美元相較，利潤明顯減少而增加股價下跌壓力。

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