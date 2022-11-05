不敵狂人 推特前執行長亞格拉沃做滿一年快閃下台

推特前執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）上任一年內麻煩接踵而至，既要對付穆斯克（Elon Musk）收購案牽扯出的官司與謾罵，又要為前員工爆料善後，還得努力達成營業目標，最終只換來被新老闆掃地出門，唯一慶幸的是推特讓他抱走高額資遣費。

去年11月亞格拉沃臨危受命接替推特創辦人多爾西（Jack Dorsey）擔任執行長時，他在科技業還是個沒沒無聞的主管。即便他在推特服務長達十年還當上技術長，但他從未領導過任何一家企業，沒想到一年後的他聲名大噪，無奈罵聲多過讚美。

推特創業以來一直是主流網路社交平台，近年更成為全球名人及政治人物的發言平台，各種爭議從未停過，但即便對習慣爭議的推特而言，今年公司內外一片混戰還是讓亞格拉沃措手不及。

今年4月，穆斯克開價每股54.20美元收購推特以來，亞格拉沃陷入與穆斯克激烈交戰的噩夢，半路又殺出前資安主管札特科（Peiter Zatko）爆料資安漏洞，害亞格拉沃面臨美國國會調查。在應付諸多爭議之餘，亞格拉沃還得面對全球經濟不景氣對推特核心廣告營收的衝擊，設法開發其他營收來源。

哥倫比亞大學商學院管理學教授克雷波（Bill Klepper）表示，推特當初讓亞格拉沃升任執行長是認為公司「維持現狀」即可，萬萬沒想到推特會在接下來的一年發生這麼多事。

早在穆斯克提議收購推特之前，甫上任執行長的亞格拉沃已面臨高難度挑戰，因為他必須在明年之前讓推特每日經常性用戶量增加1億人，相當於較去年第四季成長45％。推特年營收也必須從去年的50億美元增至75億美元。

克雷波表示：「推特問題在於用戶量及營收成長速度與影響力不成正比。」即便亞格拉沃上任後積極發展Twitter Blue付費訂閱服務及加密幣新功能，試圖開創更多營收來源，但他的努力隨即被穆斯克收購計畫掩蓋。

今年3月穆斯克成為推特最大股東後不久，便在推特發言質疑「推特是不是快死了」，宣告他與亞格拉沃的對立關係就此展開。亞格拉沃當時曾私訊穆斯克，抱怨穆斯克講這種話只會讓他更難領導公司，對推特現況毫無幫助。穆斯克則質疑亞格拉沃領導無方，於是拒絕擔任推特董事並提議收購推特。不久後穆斯克又反悔收購，理由是推特平台充斥假帳號，於是推特向法院提告試圖逼迫穆斯克完成交易。

這段期間穆斯克在公開及私下場合不斷批評亞格拉沃，還曾向多爾西表示他無法和亞格拉沃共事，因為亞格拉沃「動作太慢又一昧討好眾人」。

正所謂禍不單行，就在推特收購案鬧得滿城風雨之際，被業界稱為傳奇駭客的札特科爆料推特資安漏洞百出。

這番言論引來美國國會調查，還傳喚亞格拉沃出席作證，但推特擔心影響收購交易而拒絕讓亞格拉沃出席，讓案情更加撲朔迷離。帶頭調查的參議院司法委員會成員葛萊斯利（Chuck Grassley）表示若札特科所言屬實，亞格拉沃很難保住執行長一職。

果不其然，穆斯克在10月底正式完成收購交易後，立刻開除亞格拉沃及其他多位高層，資遣費合計超過2億美元。推特提交政府的文件指出，亞格拉沃與推特簽有「金色降落傘」（Golden Parachute）補償條款，如今遭到開除可獲得價值5,600萬美元的推特股票，外加一年薪水及福利等補償，一人抱走大約6,500萬美元資遣費。