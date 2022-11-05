美大學校務基金慘 去年度投報率負數

美國大學校務基金在疫情期間投資報酬率一度創新高，但去年度（今年6月底止）投報率重摔陷入負數，反映今年來投資環境劇變，全球市場動盪已開始波及大學院校財務表現。

美國大學院校近日陸續公布去年度校務基金損益表。Cambridge Associates初步統計發現，去年度美國大學校務基金投報率中間值為負7.8％，是2009年以來表現最差的一年。

以疫情期間投報率高達65％的聖路易華盛頓大學校務基金為例，去年度投報率為負10.6％，資產總額一口氣降至133億美元。其他校務基金規模龐大的大學院校，也經歷大起大落，例如史丹福大學校務基金投報率從40.1％降至負4.2％，布朗大學從51.5％降至負4.6％，麻省理工學院也從55.5％降至負5.3％。

今年6月底為止的一年內標普500指數下跌10.6％，那斯達克跌幅更達23.4％，是10多年來最大跌幅。儘管今年初俄烏戰爭爆發後油市大漲，但因近年美國大學校務基金為響應氣候對策已縮減化石燃料類股投資比重，導致多數校務基金無法在這波油價漲勢中受惠。

除了上述投資市場之外，美國大學校務基金對創投資本的投資也隨著IPO市場降溫而面臨虧損。今年以來許多新創企業被迫延後上市計畫，諸如Instacart及Klarna Bank等新創公司也調降預估市值。

大學校務基金投資顧問表示，許多創投資本及私募基金估算的新創企業市值，尚未反映公開市場最新行情，否則去年度校務基金投報率會更加慘不忍睹。

回顧去年6月底為止的會計年度，美國大學校務基金投報率創新高讓許多大學為學生提供更多補助計畫，也為教職員工加薪並推動更多投資項目。Cambridge Associates主管Margaret Chen表示，若美國大學校務基金今年度持續虧損，未來恐怕影響教職員工及學生福利。