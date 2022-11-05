利空頻傳 氣候峰會難達共識

第27屆聯合國氣候變遷大會（COP27）6日在埃及揭幕，但直到開會前夕，多個主要經濟體都尚未提出加速減少碳排放的時間表，加上現今又有俄烏戰爭的地緣政治紛爭及能源市場危機攪局，使得COP27究竟能達成多少抑制氣候變遷成果，也被外界打上問號。

今年的COP27會議選在埃及度假勝地沙姆沙伊赫（Sharm El Sheikh）舉行，但去年英國格拉斯哥COP26會議達成的協議，確實貫徹的國家卻沒有幾個。

去年協議敦促與會各國政府，今年底之前向聯合國提交更具野心的對抗氣候變遷計畫，逐步淘汰化石燃料及採取其他抑制全球暖化措施。

根據2015年簽署的《巴黎氣候協定》，全球平均氣溫升幅務求控制在不超過攝氏2度，最好在攝氏1.5度以內。當年巴黎氣候會議上與會國家也達成共識，每5年提出更積極的減少碳排放計畫。

然而在去年格拉斯哥COP26會議，與會政府同意當前的減碳時間表緩不濟急。聯合國警告，若照目前的減碳計畫，全球暖化幅度會達攝氏2.5度。

尤其正值國際局勢動盪之際，今年的沙姆沙伊赫氣候峰會，考驗著氣候外交能否形塑長期全球減碳計畫。包括能源公司和科技巨頭在內的世界主要跨國企業，許多並沒有派遣高層主管出席這次的埃及氣候峰會。

事實上自去年格拉斯哥峰會以後，全球能源版圖因俄羅斯今年2月入侵烏克蘭而重新改寫。克里姆林宮為了反制報復西方對俄國的經濟制裁，切斷對歐洲的天然氣供應，致使全球資金朝向爭取能源供應源集中。

分析師指出，俄烏戰爭所掀起的能源市場風暴，可能會加速國際朝乾淨能源轉型。石化燃料價格飆漲，促使部分主要經濟體以國家安全為由，擴大低碳能源的投資。