英國迎新任首相 德銀：英鎊危機風險攀升

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）在保守黨黨魁大選中擊敗蘇納克（Rishi Sunak），將成為新任的英國首相，德意志銀行（Deutsche Bank）對此分析指出，英國若要避免國際收支危機等極端經濟事件，未來幾周公布的政策至關重要，且不應低估「英鎊危機」的風險。

英國前首相強森（Boris Johnson）因醜聞頻傳，因此於7月宣布請辭，執政黨保守黨於本月5日公布黨魁選舉結果，由現任外交大臣特拉斯（Liz Truss）當選，將出任保守黨新任黨魁暨英國首相，也成為了英國史上第三位女首相。

德意志銀行的外匯策略師戈帕爾（Shreyas Gopal）針對這項結果指出，市場不應低估「英鎊危機」的風險，他在報告中表示，英國的經常帳赤字已經達到了創紀錄高位，能否改善投資人信心以及讓通膨下降對於英鎊後市至關重要，然而，目前見到的卻是相反的情況。

由於能源危機加劇推升民眾生活成本，加上政治環境充滿不確定性，英鎊兌美元今年已下跌約15%，8月更寫下脫歐公投以來的最大單月跌幅。

針對當前通膨高漲的窘境，特拉斯提出的解法，是藉由支持家庭和企業來解決當前的生活成本危機，計劃祭出300億英鎊的減稅措施，以啟動經濟成長，並透過改革供給面來提升經濟的生產潛力。

特拉斯在競選期間亦曾表示，她認為是英國央行允許通膨飆升至40年來的高位，因此將會審查央行的職責。

戈帕爾指出，在G10集團中，英國正面臨最高的通膨率以及疲軟的前景，特拉斯大規模、無資金且無目標的財政擴張政策，加上央行職責的潛在變化，可能導致通膨進一步攀升，此外，貿易政策不確定性的增加，將進一步混淆經濟形勢，且削弱投資者信心。

戈帕爾也引述過往經驗對於經濟前景示警，「國際收支危機聽起來或許很極端，但並非史無前例： 1970年代中期，英國曾因激進的財政支出、嚴重的能源衝擊以及英鎊下滑，導致最終必須求助於國際貨幣基金組織（International Monetary Fund）的貸款。」

德意志銀行估計，英鎊的貿易加權指數（trade-weighted sterling）必須進一步下跌15%，才能使英國的赤字回落至過去10年的平均。