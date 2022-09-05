美國經濟若衰退 亞洲這2國受害最慘

新冠肺炎疫情影響供應鏈，供不應求問題嚴重，使得通膨數據快速飆升，各國紛紛透過升息來緩解危機，然而強力升息也引發經濟衰退的擔憂，經濟學家認為，如果美國發生經濟衰退，亞洲國家很難躲過，泰國、新加坡、台灣及南韓都在危險名單上，其中泰國與新加坡影響最大。

CNBC報導，由於美國聯準會在升息議題上表達強硬態度，整體經濟在通膨與衰退之間拉扯，如果美國出現經濟衰退，馬來西亞銀行高級經濟學家Chua Hak Bin點名新加坡將首當其衝，「因為新加坡相當依賴美國，又是出口導向國家，過去的GDP成長與美國商業周期有高度吻合。」

華僑銀行首席經濟學家Selina Ling持相同看法，「乍看之下，我懷疑比較開放且依賴貿易的亞洲經濟體會受到影響，如新加坡、台灣和南韓，或許還有泰國。」

此外，Chua Hak Bin也認為，泰國是新加坡之外衝擊較為嚴重的國家，主要是泰國經濟高度仰賴觀光，如果大陸的防疫態度，將決定泰國經濟能否反彈，如果陸客不去觀光，泰國就會持續掙扎。

報導提到，貿易依賴美國、內需市場小的出口型導向國家容易被美國經濟衰退拖累，但如果像印尼或菲律賓以內需為主，受到的影響自然要較低，世界銀行數據顯示，2008至2009年金融海嘯期間，印尼與菲律賓的GDP成長率高於新加坡與泰國。

（中時新聞網 郭宜欣）

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