陸被爆轉賣俄氣給歐洲 一筆交易狂賺30億

俄烏戰爭持續，俄羅斯為了抵制國際制裁，近期直接關閉通往德國的北溪1號管道，使歐洲冬季面臨更嚴峻的能源危機。但歐洲天然氣基礎設施（Gas Infrastructure Europe）數據顯示，歐盟國家目前天然氣庫存儲氣率已接近歐盟目標、達79.94%，有消息指出，歐洲之所以能快速取得天然氣，主因是中國轉賣俄羅斯天然氣給歐洲，而且每筆交易利潤高達1億美元（折合約30.8億台幣）。

根據《日經新聞》報導，中國是世界上最大的液化天然氣（LNG）買家，其正將大批存貨賣給歐洲，僅中國石化就售出至少45批LNG，相當於300多萬噸，幾乎覆蓋今年上半年歐洲進口總量的6%。

報導更提到，上海交易員透露，中國轉賣俄氣給歐洲的利潤非常高，據悉每筆交易可能達到1億美元。專門追蹤此類交易的航運情報公司Kpler公司倫敦分析師勞拉佩奇更形容這是 「歐洲的生命線」，她強調，中國因疫情封控導致國內需求大幅減少，但LNG現貨價格卻不斷上漲。

報導說，如果中國沒有轉賣俄氣給歐洲，歐洲很可能無法提前實現11月的儲存目標，也就是儲氣率達到80%。

除了中國賣天然氣給歐洲，外媒《BUSINESS INSIDER》報導，美國現在將60%的液化天然氣出口出口到歐洲，而一年前這個比例還不到 20%。能源投資銀行家 Laurent Segalen指出，在美國銷售天然氣的公司可以裝滿一艘大船，然後以大概6,000萬美元的價格將其運送到大西洋彼岸，然後貨物在歐洲的販售價格約達2.75億美元；Vortexa 液化天然氣分析主管Felix Booth透露，美國天然氣公司每批貨物可以賺取約1.5億美元。

（中時新聞網 邱怡萱）

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