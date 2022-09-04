能源價漲民眾喊苦 德國推1.98兆紓困方案

歐洲能源價格飆升，使企業和民眾面臨龐大壓力。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）於周日（4日）宣布，執政聯盟已同意推出至少650億歐元（約為新台幣1.98兆元）的紓困計畫，以舒緩能源價格飆漲帶來的生活壓力。

德國三個政黨組成的執政聯盟經過22小時磋商後取得共識，計劃投入650億歐元的預算，用於發放大眾運輸補貼以及供暖津貼等，將透過對電力公司徵稅以及提前實施15%全球最低企業稅來取得經費。

歐洲能源危機延燒數月，近日由於俄羅斯宣布北溪一號無限期停供天然氣，導致外界擔憂將持續推高能源價格。蕭茲周日指出，由於天然氣消費量下滑，德國目前的天然氣儲備量已經達到85%，比原先計劃的10月提前了近一個月，不過即便供應量充足，政府仍致力於保護民眾和企業，免於受到成本高漲的影響。

蕭茲在記者會上表示，俄國已不再是值得信賴的能源夥伴，他也不認為德國將因為失去俄國的天然氣而進入黑暗的時代，他指出，德國的經濟實力相當強大，且德國是福利國家，兩者結合起來相當重要，德國將透過這項特質走過當前的困境。

自俄烏戰爭爆發以來，德國已斥資950億歐元以應對通貨膨脹，德國財政部長克林德納（Christian Lindner）表示，如果未來電價進一步上漲，能源紓困計畫的額度可能會從目前的650億歐元往上增加。

外媒報導指出，這項紓困計畫預計將會發放300歐元給領取養老金的民眾，學生族群也能獲得200歐元的補助，另外，政府計劃撥款15億歐元來延續先前大受歡迎的大眾運輸月票措施，不過價格可能會調漲。

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