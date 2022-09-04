美低價肉品 需求大增價格上漲

通膨高漲之下，美國民眾購買價格較低的牛絞肉等牛肉，或轉買雞肉等較便宜的肉品。形成超市低價肉品價格因需求龐大而不跌反漲，肋眼、紐約克和其他高價的牛排部位卻不斷以優惠價促銷。



但是，高檔牛肉通常是超市裡售價最昂貴的貨品之一。即使其變便宜，對減輕民眾負擔的作用並不太大。



過去幾個月來，運費、原料和勞動等成本增加，讓超市裡的食物與日常用品價格不斷上漲。其中肉類是漲幅最大的商品之一，令民眾只好購買價格較低的次等牛肉部位，或轉買像雞肉等較便宜的肉品。



美國7月消費者物價指數（CPI）年增8.5％，低於6月的年增9.1％，顯示通膨壓力有緩和，主要是汽油、中古車和機票等價格下跌所帶動。但7月生活雜貨年增13.1％創1979年來最大年增幅。



雖然研究公司Information Resources資料顯示，迄8月7日止四周的肋眼和紐約克等高檔部位價格年跌近10％，牛腩年跌約18％，但價位便宜和需求量高的牛絞肉卻年漲約7％。



食品雜貨商Mitchell Grocery肉類與海鮮部經理奧特威爾（Carey Otwell）說。牛肉價格高漲已開始衝擊到民眾的荷包。



他指出，該公司過去12周的牛肉平均售價年跌約13％，因此公司減少銷售草飼牛等高價肉品，但民眾持續購買低價肉品，讓牛絞肉等價格持續上漲。



迄7日止四周牛肉零售價較去年同期下0.7％。再往前四周的牛肉價年跌1％。雖然7月牛肉零售價是美國去年6月來首次出現月跌，但過去一年半以來美國牛肉零售價仍未出現連續兩個月下跌，因為牛肉價格仍維持在歷史高檔水準附近。



專家認為在牛肉價格穩定後，民眾可望有更多選擇。