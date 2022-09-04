被斷氣 歐盟急商抑制能源價格

俄羅斯宣布無限期切斷「北溪一號」管線供氣後，歐洲政府與企業全面備戰。各國政府力保油電公司繼續營業，能源用量龐大的ArcelorMittal、Norsk Hydro等鋼鋁廠則減產以對。歐盟能源部長也將在本周緊急開會討論如何抑制能源價格。



自從今年初俄烏戰爭開打以來，俄羅斯便以各種理由對歐洲縮減天然氣供應，已造成天然氣及電價飆漲。



連接俄羅斯與歐洲的主要天然氣管線「北溪一號」，原定3日恢復供氣，造成歐洲天然氣指標荷蘭TTF期貨於2日重挫逾10％。不料收盤後，俄羅斯表示管線仍在維修，拒絕恢復供氣。



瑞典及芬蘭在第一時間宣布，政府已做好準備為當地電力公司提供資金，就怕天然氣價格漲翻天加重民生負擔。德國政府已在近日紓困Uniper SE電力公司，而法國政府也將EDF SA電力公司國有化。



數月來歐洲各國極力呼籲企業與民眾節約能源，以便儲備足夠天然氣過冬，但「北溪一號」持續斷氣造成的影響已逐漸蔓延至各個產業。



肥料及鋼鐵業等能源用量龐大的重工業首當其衝。鋼鐵巨擘ArcelorMittal繼先前宣布關閉西班牙一座高爐後，上周末又宣布關閉德國2座煉鋼廠。該公司德國執行長布拉什克（Reiner Blaschek）表示：「天然氣及電價高漲嚴重削弱我們的競爭力。」挪威金屬公司Norsk Hydro也宣布關閉位在斯洛伐克的煉鋁廠。



德國化工大廠巴斯夫（BASF）及美國同業CF Industries也因天然氣價格飆漲，被迫縮減氨產量。另一方面，肥料減產導致副產品工業用二氧化碳價格上漲，連帶衝擊肉品產業，因為屠宰過程需要大量二氧化碳。



英國最大雞肉供應商2 Sisters Food已在近日請求政府介入抑制能源價格。該公司表示：「英國糧食安全受到威脅。」



玻璃製造同樣消耗大量天然氣，如今歐洲玻璃瓶供應吃緊已開始波及海尼根。瑞士諾華藥廠也在全球營業據點實施緊急應變計畫，尋找天然氣以外的替代能源。