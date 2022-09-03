逾70家美企 2020年以來未派息

自疫情爆發以來，美國將近190家上市企業停止派息，主要為要保留手中現金，以備不時之需。隨著疫情緩和，迄今多數企業恢復配發，但波音、迪士尼等逾70家公司，仍在營運與債務等多方考量下仍未派發股息。

根據S&P全球市場情報公司資料顯示，近190家於2020年暫停發放股息的企業中，有39家在同年恢復派息，隔年又有53家跟進，今年共23家也重新發放。但迄今約有72家、約占38.5％的企業仍尚未恢復配發股利。

企業以季度或年度配發股息予股東，反映高層對未來現金流有信心，擁有足夠資金作為股息費用。企業若削減或取消股息，則被投資人視為營運警訊。

飛機製造商波音執行長凱爾洪（Dave Calhoun）4月曾表示，唯待流動性回復至737 MAX飛安醜聞和疫情爆發前水準，才會考慮再度發放股息予股東。他強調，隨著現金流增長，該公司投資優先項目為研發，而非股東報酬。

波音2021年現金與約當現金總計80.5億美元，比前一年高出3.9％，但比2019年減15.1％。

娛樂巨擘迪士尼財務長麥卡錫（Christine McCarthy）在5月曾指出，若未來進一步減少債務，該公司將考慮恢復配息。她提到「股息是我們掛心的議題，會在適當的時候重發股息。」

迪士尼近年債務增加，歸因於2019年以713億美元收購21世紀福斯娛樂資產以及後來的疫情。根據標普資料，截至7月2日止，迪士尼淨負債386.4億美元，比2021年減少2.8％，比2020年減少14.5％。