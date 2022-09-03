帝國日落？歐洲大國恐掀倒閉潮 禍首曝光

俄烏戰火及其後續一系列制裁擾亂能源市場，俄羅斯削減對歐天然氣輸送反制，此舉引爆歐洲能源危機，多國能源價格飆漲，其中英國通膨更是來到創紀錄2位數，能源帳單更是翻倍成長，據一項調查顯示，能源帳單飆漲可能導致約60%的製造商倒閉。

外媒報導，代表英國製造商的遊說團體Make UK表示，約一半的製造商在過去一年之中，負擔了超過100%的電費上漲。報告指出，現在的危機讓企業面臨艱鉅挑戰，若沒有盡快獲得協助，最終可能不得不減產，嚴重甚至倒閉。

根據標普全球發布最新製造業採購經理人指數（PMI）顯示，英國製造業持續下滑。Make UK調查顯示，有13%的工廠選擇減少營運時間或是避免旺季，而有7%的工廠延長停產的時間，且不見復工日期。

英國新首相將於5日揭曉，除了關注新首相誰能勝選外，外界也聚焦新政府將如何處理這項問題。報導稱，目前呼聲最高的人選為外交大臣（Liz Truss），被視為最有可能擊敗前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）成為英國新任首相。政府正面臨宣布更廣泛的經濟援助，以協助消費者和企業面對能源成本空前漲幅的巨大壓力。

Make UK執行長Stephen Phipson坦言，「新政府必須採取緊急行動應對，我們已經落後於全球競爭對手了」。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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