歐斷氣攪局 美股周線連三黑

美國就業報告利多消息不敵歐洲天然氣危機憂慮，美股2日開高走低，三大指數寫下周線連三黑紀錄。在股市動盪加劇之際，能源、防禦與高股息類股最受投資人青睞。

道瓊工業指數2日下挫337.98點或1.07％，以31,318.44點作收；標普500指數亦下跌1.07％，收在3,924.26點，科技股雲集的那斯達克指數下滑1.31％，報11,630.86點。

三大指數周線連續三周收黑，道指挫低2.99％，標指大跌3.29％，那指重挫4.21％。

美國8月失業率上升略微緩解聯準會（Fed）持續激進升息的市場憂慮，激勵美股2日開盤急速拉高。

然而俄羅斯國營天然氣公司Gazprom表示，俄國連接德國的北溪一號管線無法在3日回復供氣，歐洲能源危機雪上加霜，受此影響美股午盤反轉下跌，早盤漲勢全數回吐。

Horizon投資公司投資組合管理部門主管希爾（Zach Hill）指出，俄國斷氣的消息掩蓋就業報告光芒，歐洲能源危機占據下午的市場焦點，拖累美股走勢。

分析師亦指出，美國5日適逢勞動節休市，美股在3天連假前交投清淡，亦加劇股市波動。

8月就業報告顯示，薪資成長低於預期，失業率由3.5％攀升至3.7％，意味著聯準會（Fed）前期快後期慢的「前置升息」政策，開始顯露成效。

市場焦點接下來轉向9月中出爐的8月消費者物價指數（CPI），此為聯準會在9月20至21日貨幣政策會議前的最後一項重要經濟數據。

聯準會主席鮑爾先前示警，央行不惜犧牲經濟成長也要對抗通膨，標指自8月中以來下挫9％，回吐部分夏季漲勢。

在聯準會官員頻頻放鷹，美股波動加劇之際，日常用品、醫療保健和公用事業等產業相對抗跌，吸引投資人搶進。

能源類股是今年股市的最大贏家，開年迄今累計大漲44％。值得一提的是，能源類股是標指2日唯一收紅類股，上漲1.81％。