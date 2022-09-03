逾400美企要求 美延長對中懲罰性關稅

綜合外媒3日報導，美國貿易代表署（USTR）美東時間2日宣布，由於超過400家美國企業強力要求，美方決定延長對中國的高額關稅，同時持續進行複審。

中美貿易戰自2018年延燒至今，當前美國面對通膨危機，各界關注美國總統拜登會否削減對中國進口商品關稅，以緩解國內經濟壓力。

外媒報導指出，美國貿易代表署自5月7日起，對美國業界展開諮詢，評估對中國商品進口關稅的下一步走向，該調查於7月5日結束，但因官員意見分歧及美國期中大選將至下，拜登政府遲未做出決定。而美國貿易代表戴琪曾表示，業界調查結果，將成為調整美國對中關稅政策的重要參考依據。

美國貿易代表署2日終於做出宣布，該次調查共434份，來自美國生產商和商會等實體的意見，要求政府維持美國前總統川普於2018年和2019年間，陸續向中國商品施加的「301條款」關稅政策。因此，美國對中國的關稅政策，不會在實施後的第四年期滿終止。

美國企業主張，懲罰性關稅可促使中國停止對美國有害的貿易政策和措施，包括技術轉讓等不公平競爭行為，同時可加強美國商品對中國進口商品的競爭力等。

公告並指出，美國貿易代表署將持續對關稅政策進行審查，強調拜登政府仍可能對此做出改變。但公告未訂定具體時間和審查標準等細節。

報導稱，因不滿中國長年不公平貿易行為，川普政府2018年對中國發動貿易戰，前後對約3,700億美元的中國進口商品課徵7.5％～25％的懲罰性關稅，相關措施原訂今年7月6日及8月23日到期。

此前一度傳出，拜登會在7月敲定新關稅政策，在美國財長葉倫（Janet Yellen）為首的官員提議下，考慮取消部分不具戰略價值的中國進口商品關稅，涉及約100億美元的自行車和服裝等民生用品，同時針對中國補貼產業展開新一波調查。

中國則數度對美國喊話，要求取消全部對中加徵關稅。但自美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台後，中國隨即在台海進行多次實彈軍演，據傳拜登為此延後對於取消中國關稅的考慮。