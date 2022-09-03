能源戰升溫 G7設俄油價上限 俄斷供回擊

俄將停售石油給實施價格上限國、輸歐天然氣管線無法如期回復…美股受影響由紅翻黑。

俄國與西方劍拔弩張，國際能源戰持續升溫。七大工業國集團（G7）財長2日同意，對俄羅斯石油實施價格上限，俄國同日隨即提出反制意味濃厚的回應，將停止銷售石油給實施價格上限的國家，並宣布北溪一號管線無法如期回復供氣，加重歐洲的能源危機。

俄國採取的措施，不僅使歐洲能源短缺、價格飆漲問題惡化，2日美國股市受此影響，也由紅翻黑。

G7財長2日同意對俄國石油出口設定價格上限，目的在「削減俄國的戰爭經費，同時限制俄國挑起的全球能源價格戰的衝擊。」俄國宣布反制措施時強調，此舉將打擊油市穩定。

另一方面，從俄國經由波羅的海至德國的北溪一號天然氣管線，於8月底暫時關閉3天進行例常維護。原定3日回復供應。俄羅斯國營天然氣公司Gazprom 2日表示，由於發現渦輪機有漏油情形，在問題解決前無法安全供氣。俄國並未提供復供日期。

美國白宮國家安全委員會發言人2日表示，美國將與歐洲通力合作，確保歐洲在冬季有足夠的能源。發言人表示：「俄國以能源作為武器打擊歐洲消費者，並不令人意外。」

由於歐洲自疫情復甦後天然氣需求攀升，加上俄烏戰爭影響，歐洲躉售天然氣價格自2021年8月以來狂飆400％，重創歐洲產業與家庭。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）先前表示，歐盟應該對俄氣實施價格上限，以阻止俄國總統普丁操縱市場。

范德賴恩指出：「普丁操縱天然氣連帶打擊歐洲電力市場，歐洲應該對俄氣祭出價格上限。」

俄羅斯總理梅德維德夫（Dmitry Medvedev）回應道，若布魯塞爾採行價格上限，俄國將全面斷供，「歐洲將不會有俄國天然氣」。

俄國降低對歐洲輸氣、反擊西方制裁，高調揮舞能源政治，凸顯俄烏衝突戰線早已拉長至烏克蘭邊境之外，波及整個歐洲甚至是全球市場。

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