美股紅翻黑 那指連六跌 台股ADR齊摔

美國公布最新數據顯示，失業率上揚且薪資通膨下滑，證實聯準會（Fed）連番激進升息已產生效果，美股盤中一度上漲，但在賣壓持續湧現下，美股周五翻黑作收。

美國8月非農就業人口新增31.5萬人，略低於市場預期，失業率因更多勞工進入就業市場而升至3.7％，改寫六個月新高，由此顯示美國勞動市場雖出現降溫跡象，但整體依然強勁，市場推估聯準會（Fed）將維持現行激進升息步調。

美股三大指數周五集體高開，盤中漲超1%後收跌逾1%、創7月18日以來收盤新低。道瓊工業指數終場下跌337.98點，或1.07%，收在31,318.44點。標準普爾500指數下跌42.59點，或1.07%，收在3,924.26點。以科技股為主的那斯達克指數下跌154.27點，或1.31%，收在11,630.86點，創下 2019 年以來首次連續六天下跌。費城半導體指數下跌26.683點，或1.02%，收在2,599.264點。

價值股為主的小盤股指羅素2000收跌0.79％，報1,808.39點，連跌六日且連續三日創7月26日以來新低。科技股為重的納斯達克100指數收跌1.44％，報12,098.44點，在周四止住四連跌後，刷新周三所創的7月26日以來新低。

台股ADR 齊跌，台積電ADR跌 0.91%；日月光ADR下跌 1.61%；聯電 ADR跌 0.76%；中華電信 ADR跌 0.48%。

延伸閱讀

投信不放手 台泥大聯大等14檔中秋後有戲

各擁題材+BTC展 生技股喊衝

SCFI跌破3,000點 美西線最慘