俄羅斯超狠報復 無限期暫停北溪一號

七大工業國集團（G7）2日表示，計劃對俄羅斯原油在國際市場的價格設置上限。數小時後，俄羅斯天然氣公司（Gazprom）宣布北溪一號（Nord Stream 1）延長關閉，且沒有提供重新開放的時間表。

北溪一號是從俄羅斯到歐洲的最大天然氣管道，每年可輸送 550 億立方米 （bcm） 的天然氣，被視為防止能源危機加深的關鍵。

俄羅斯天然氣工業公司今天指出，通往德國的輸油管線原定本週末重新啟用，但在一具渦輪機修復前將持續關閉，無限期地切斷一條通往歐洲的重要供應管線。

法新社報導，俄羅斯天然氣工業公司聲明指出，在計劃3天的維修作業期間發現一具渦輪機有「漏油」情形。

這家俄羅斯能源巨擘表示，「在它修復前…經北溪天然氣管線（Nord Stream）的輸油作業將完全停止。」

北溪一號由聖彼得堡（St Petersburg）近郊經波羅的海（Baltic Sea），向德國與其他國家供應天然氣，是俄羅斯天然氣輸往歐洲的主要供應路線之一，原定3日重啟輸運。

儘管俄羅斯天然氣工業公司持續暫停北溪天然氣管線的輸運作業，引發歐洲今年冬季能源短缺疑慮，但德國今天表示天然氣供應安全。

德國經濟部發言人聲明指出：「天然氣市場狀況雖緊繃，但供應安全獲有保障。」

這名發言人還表示，過去幾週已見到俄羅斯不可信賴。

（中央社、工商時報數位編輯）