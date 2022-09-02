美8月失業率3.7% 半年新高

美國8月非農就業人口新增31.5萬人，略低於市場預期，失業率因更多勞工進入就業市場而升至3.7％，改寫六個月新高，由此顯示美國勞動市場雖出現降溫跡象，但整體依然強勁，市場推估聯準會（Fed）將維持現行激進升息步調。

由於失業率上揚且薪資通膨下滑，證實聯準會（Fed）連番激進升息已產生效果，帶動美股周五上漲，道瓊工業指數上漲逾300點或1％，標普5百指數與那斯達克指數分別上漲1.2％與1.24％。美債殖利率則大跌，10年債息跌至3.19％。

美國勞工部2日公布數據，8月非農就業人口增加31.5萬人，略低於市場預估的31.8萬人。7月與6月數據分別修正至52.6萬與29.3萬人。

8月失業率升至3.7％，不僅高於7月與市場預估3.5％，更創六個月高點。8月勞動參與率從7月的62.1％攀升至62.4％。民間企業勞工8月平均時薪較去年同期大漲5.2％、月增0.31％，高於市場預期的年增5.1％、月增0.3％。

8月31日公布的「小非農」ADP民間就業報告則顯示，美國8月民間就業人數僅增加13.2萬人，遠不如7月的增加27萬與市場預估的30萬人。這顯示美國經濟衰退疑慮升高，令企業減緩徵才招募速度。

為了對抗通膨飆漲，Fed今年3月起啟動升息循環，迄今已四度升息，將利率調高至2.25～2.5％區間。Fed 9月升息幅度，很大一部分取決於13日發布的8月CPI數據。

據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具顯示，期貨市場預估Fed 9月升息3碼的機率為62％，升息2碼機率為38％。