韓被拜登「捅刀」 竟因總統冷落美這大咖

美國「削減通膨法案」引起韓國不滿，此次爭端的漣漪效應，可能使美韓盟友間經濟和安全合作複雜化，甚有官員指稱，韓國可能會將其視為「在背後捅刀」。但另有知情人士指出，此前韓國總統尹錫悅未能在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪韓之際與她會晤是「致命錯誤」，因為事情原本有望能在當時獲得轉機。

外媒報導，爭端源於「削減通膨法案」中，購買電動車有望獲得7500美元的稅收抵免，但僅限在美國組裝的電動車。而這可能致現代、Kia等韓系汽車在市場上陷入下風，因為這些品牌沒有在美國組裝電動車。

據不具名官員透露，韓企宣布對美進行一系列重大投資後，尹錫悅政府質疑這項法案的公平性。該官員指出，儘管韓國並未就此問題影響其他與美經濟合作項目，但也不排除這種可能性。

由於韓國在「印太經濟架構」和「晶片四方聯盟（Chip 4）」都至關重要，如今雙方出現摩擦，不僅或將衝擊拜登為抗衡大陸與日俱增的影響力所做的努力，也可能讓尹錫悅當初競選時，加強與美經濟及安全合作關係的承諾蒙塵。

前韓國總統朴槿惠安全戰略秘書Cheon Seong Whun表示，美國「削減通膨法案」可能會讓韓國有「被捅刀」的感受，在投入大筆資金後，韓國政府和企業也期待能自美國獲得等價的經濟利益。

尹錫悅辦公室表示，目前正與華盛頓就不同面向密切合作，以迅速、順利的解決問題。美國國務院負責經濟成長、能源和環境事務副國務卿費南德茲（Jose W. Fernandez）指出，美國重視韓方嚴正的關切，並準備就此事進行磋商。

此外，另一名知情人士認為尹錫悅錯過解決問題的時機。該人士表示，上個月裴洛西訪韓時，尹錫悅沒有出席與她會晤是一個「致命錯誤」，因為問題原本有望能在當時獲得轉機。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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