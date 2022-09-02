全球經濟拉警報 台、韓1指標背後藏隱憂

全球經濟衰退要來了嗎？美國財經媒體以「歐洲和亞洲國家經濟放緩是全球貿易的警訊」為題撰文指出，備受關注的歐洲和亞洲製造業指標在烏俄戰爭和大陸經濟放緩情況下下跌。其中，歐元區製造業PMI從7月份的49.8下滑至8月份的49.6，尤其在亞洲國家方面，南韓和台灣8月製造業採購經理人指數（PMI）都出現進一步萎縮，半導體需求放緩是原因之一。

報導提到，台灣8月製造業採購經理人指數（PMI）指數47.2，跌0.6個百分點，連續第3個月下跌，創下2020年7月以來最低；南韓8月製造業PMI由49.8大降至47.6，創近兩年新低，兩國都低於50的榮枯線。

值得關注的是，台灣8月製造業PMI的5項組成指標，其中新增訂單是連續第5個月下跌，報導分析半導體是南韓和台灣的出口主力產品，但多家晶片製造商近期接連對半導體需求放緩提出警告。

另根據南韓政府公布數據，南韓8月半導體出貨量較去年下降7.8%，是2年多來首次下降；其中晶片佔韓國出口總值約20%，但其他商品彌補了晶片出口衰退，南韓整體出口總額成長了 6.6%。

標普全球市場情報經濟學家巴帝（Usamah Bhatti）說，南韓作為全球貿易風向指標，在需求疲軟和全球經濟環境充滿挑戰的情況下，經濟恐將繼續表現不佳。

至於歐元區方面，報導提到，隨著俄羅斯削減能源運輸，推升歐洲天然氣和電力價格大幅上漲，經濟衰退的可能性也與日俱增。

（ 中時新聞網 邱怡萱）

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