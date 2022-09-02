反制石油限價 俄：拒向支持的國家供油

分管能源工作的俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）9月1日表示，俄羅斯不會向那些支援對俄石油限價的國家供應石油和石油產品，俄拒絕在非市場條件下對外供油。

七大工業國集團（G7）財長周五（2日）將視訊開會討論對於俄油實施價格上限的計畫，希望盡快推出可行的政策以打擊俄國收入，此舉已引發俄方反擊。

稍早外電引述消息人士表示，G7財長屆時可能發布聲明背書此計畫，同時承諾共同努力確認執行細節。

過去幾個月以來，西方國家想方設法削減俄國賣油收入，同時避免在高通膨時期令油價飆漲，設定俄油價格限制便是其一提案。西方領袖提議，透過限制煉油廠與交易商購買俄油的採購價格，以有效降低俄國石油收入。但莫斯科當局早已表態不會配合運作，更何況他們也可將油賣給不受價格限制的國家。

按歐美官員今夏以來討論的計畫，除非俄油售價低於一定價格，否則G7將禁止企業為俄油運輸提供融資與保險服務。但這些先進國家對於俄油價格限制設在何處仍然未取得共識。目前俄油每桶約較國際油價低了至少20美元。消息人士表示，G7亦考慮將價格上限擴及石油產品，像是俄國主要出口品項燃料油。

美國財長葉倫周三已與英國新任財政大臣薩哈威（Nadhim Zahawi）會面，雙方就俄油價格上限計畫與如何支持烏克蘭經濟交換意見。薩哈威指出，想要俄油價格上限計畫取得成功，必須盡可能爭取更多盟國支持，包括印度、土耳其與南非等。

塔斯社援9月1日引述諾瓦克談話，七國集團對俄石油進行限價的計畫是絕對荒謬的，試圖干預如此重要行業的市場機制，不僅會導致其不穩定，還會威脅到整個石油市場，這可能導致全球能源安全災難。

諾瓦克強調，歐洲和美國的消費者將為此付出代價。由於西方對俄制裁，他們已經付出高昂的代價，俄石油行業正在為歐盟國家可能對俄實施石油禁運做準備。

俄總統普丁稍早也表示，G7限制從俄進口石油和對俄石油設置價格上限等提議，只能導致油價像天然氣價格一樣飆升。

事實上，根據外電報導，歐美早已禁運俄油，設立價格上限是西方對俄國入侵烏克蘭加重經濟懲罰，但普丁也出招反擊，俄國已與數個亞洲國家接洽，並以最高30％的折扣，提供長期石油合約。印尼政府上月底就證實，俄國低價兜售石油；而印度近期大量購買打折俄油，精煉後轉賣獲取暴利。

一位不具名的官員透露，此舉顯示俄國試圖阻止七大工業國（G7）對俄油實施制裁之外的限制措施。美國推動對俄油祭出價格上限制裁，讓第三方更容易以西方設定的低價購買俄羅斯石油，同時俄國還能透過長期合約鎖定替代歐洲的長期石油買家。

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