普丁瘋買人民幣打貨幣戰 美媒揭背後盤算

俄羅斯在今年3月被環球銀行金融電訊協會（SWIFT）剔除後，改投人民幣的懷抱，外媒消息指出，俄羅斯為減緩盧布的急劇升勢，計畫在今年購買價值多達700億美元的人民幣等其他「友好」貨幣，然後再轉向賣持有的人民幣，來為投資提供資金。

美國財經媒體引述消息人士說法指出，俄羅斯政府在8月30日和央行高官召開特別戰略規劃會議，上述計畫獲得初步支持。而該項計畫也凸顯俄羅斯經濟受到制裁的嚴重影響，自2月入侵烏克蘭後，其6,400億美元的外匯儲備將近一半被凍結。

文稿也指出，即使俄羅斯購買「友好」國家的貨幣，也存在一些問題，因為之後賣出人民幣需要與北京政府單獨達成協議，而這些國家的政府可能會改變政策，恐怕會有風險。

在俄烏戰爭爆發後，俄羅斯股匯暴跌，該國隨即採取緊急資本管制，盧布不但止跌反彈，更躍升為今年以來最強新興市場貨幣。但盧布太強勢反倒造成不利結果，因為使得以美元為計的油氣稅收換算至盧布後價值縮減，進而影響預算。報導指出，俄羅斯為減緩盧布的飆升，計畫支出4.4兆盧布（約700億美元）買入「友好」國家的貨幣，主要是人民幣。

值得關注的是，俄羅斯已躍升為離岸人民幣第三大支付市場，僅次於香港以及英國。根據SWIFT統計，今年7月俄羅斯在人民幣境外使用占比達3.9％，6月此一比例只占1.42％，而今年2月俄烏戰爭爆發前時，該數字接近於零。

（中時新聞網 邱怡萱）

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